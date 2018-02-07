Mersin’in minik kartalları, Antalya’dan iki şampiyonlukla döndü

Mersin Beşiktaş Futbol Okulunun minik kartalları, sömestir tatilinde Antalya’da düzenlenen turnuvada iki birincilik kazanarak kente mutlu döndü.

Türkiye’den 67 il ve Kazakistan ile Kırgızistan Beşiktaş futbol okullarının katıldığı turnuvada, minikler sergiledikleri futbolla büyük beğeni kazandı. Antalya’da geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen turnuvaya Mersin 5 takımla katılırken, Mersin’in dışında Türkiye’den 66 takım turnuvada mücadele etti. Bunun yanında Kazakistan ve Kırgızistan’da bulunan Beşiktaş futbol okulları da turnuvaya yurt dışından katılan takımlar oldu.

Mersin’in minik kartalları turnuvada 2004-2005 ve 2009-2010 doğumlular kategorisinde şampiyon olurken, 2007-2008 doğumlularda ise averajla 4. oldu. Beşiktaş Futbol Kulübü alt yapı antrenörlerinin de yakından takip ettiği turnuvada, Mersin ekibinden 5 futbolcu beğenildi. Bu futbolcular önümüzdeki günlerde Beşiktaş alt yapısına gönderilecek.

Mersin Beşiktaş Futbol Okulu Genel Koordinatörü Hüseyin Kılavuz, Mersin’de Beşiktaş’a büyük ilgi olduğunu belirterek, "Bu turnuva öncesi Adana’daki Bölge Şampiyonasında da 7. Bölge birincisi olduk ve İstanbul’a davet edildik. 14 Nisan’da İstanbul’da Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen turnuvaya katılacağız. Bize çalışmalarımızda büyük destek olan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’ya da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi..

Mersin Beşiktaş Futbol Okulu’nun değişik yaş gurubunda 300’ü aşkın minik futbolcusu bulunuyor.