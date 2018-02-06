Mersin’in 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları meclisten geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Olağanüstü Meclis Toplantısında, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili karar oy birliğiyle kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda, 1/5000’lik plan çalışmalarının süreçlerinden ve kazanımlarından bahseden Kocamaz, Mersin il çevre düzeni planı çalışmalarına 13 Şubat 2015 tarihinde başladıklarını hatırlatarak, "Bununla eş zamanlı olarak 4 ilçenin Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli Nazım İmar Planı çalışmaları da Eylül 2015 tarihinde başladı. Yani birbirine paralel götürüldü. Bugüne kadar 4 ilçenin bütünleşik bir 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yoktu. Her ilçe kendisine göre bir uygulama yapıyordu. 1990’lı ve 2000’li yılarda yapılmış, parçacıl imar planları ile şehrin yapılaşması gerçekleşiyordu. Bu süreçle ilgili kamu kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden, odalardan, derneklerden bir çok kişinin katılımlarıyla toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda alınan kararlar belediyemizce çevre düzeni planı ve Nazım İmar Planı’na yansıtıldı. Kentimizin en önemli sorunu olarak gördüğümüz işsizlik konusunun çözülmesi için sektörel gelişmeyi sağlayacak tarım, hayvancılık, turizm, sanayi, lojistik ve hizmetlerle ilgili kararlar alındı. Çevre Düzeni Planı 19 Temmuz 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18 Ağustos 2017 tarihinde ise Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı ve yürürlüğe girdi” dedi.

“Burada tarihi bir karar vereceksiniz”

Kocamaz, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçeleri 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı sayesinde Mersin’de tarihi bir karar verileceğini vurgulayarak, "Bu plan gerçekleşsin, itirazlar tamamlansın ve tam onaylandıktan sonra ben rica ediyorum ne meclis üyeleri ne de dışarıdan müteahhitler ya da arsa sahipleri bize imar değişikliği için gelmesin. Biz de bu meclisi rahat bir şekilde yürütelim. Görevimizi tam manasıyla yapmış olalım. Zaten en son gelen müfettişler de imarla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı işlerin çok düzgün ve temiz olduğunu ifade ettiler. Ben hepinize bu konuda verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. İnşallah bu 5000’lik planlar da çektiğimiz emeğe, zaman kaybına değer. Bugün burada tarihi bir karar vereceksiniz. Mersin tarihine de geçmiş olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Oy birliği ile kabul edildi

Plan daha sonra Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Oylama sonrası konuşan Kocamaz, Mersin tarihinde önemli bir adımın daha atıldığını ifade ederek, alınan bu karar ile yatırımların önünün açılacağını aynı zamanda işsizlik problemine de çözüm olabileceğini dile getirdi. Başkan Kocamaz, “Bu çalışmayla 4 merkez ilçeyi kapsayan bütünsel bir Nazım İmar Planı hazırlanmış oluyor. Önümüzdeki 20 yıllık süreci kapsayan bu plan ile mevcut 1/1000’lik ve 1/5000’lik planlar arasındaki uyumsuzluklar da ortadan kalkmış oluyor. Hemşerilerimizin plan uyumsuzluklarından kaynaklanan ve uygulama yapmalarını engelleyen sorunları da inşallah bugün alacağımız kararla çözmüş olacağız. Yatırımların önü de açılmış oluyor. Bu planla ayrıca mevcut ulaşım sistemi geliştirilmiştir. İnşallah bugün alacağımız karar Mersin’e ve ilçelerimize için hayırlı olur. Bölgemize yeni yatırımların açılmasına vesile olur ve en önemlisi hepimizin bir numaralı sorunu işsizlik problemi de bir nebze olsun çözülmüş olur” şeklinde konuştu.

Mecliste ayrıca, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçeleri 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı 1. etabıyla alakalı sunum gerçekleştirildi.

Planı Mersin’e ne kazandıracak?

Mersin idari sınırları kapsamında ilin alt ölçekli planlarını koordine edecek, arazi kullanım kararlarını bir stratejik yaklaşım içerisinde kurgulayacak. Mersin’in küresel, ülkesel ve bölgesel düzeyde potansiyellerini geliştirerek, geleceğe taşıyacak, doğal ve kültürel değerlerini, sürdürülebilir araçlar ve yöntemlerle koruyup geliştirecek, kontrolsüz göç ve hızlı kentleşme problemlerinin oluşturduğu ekonomik sorunlara çözüm getirecek, doğal varlıklar ve yenilenebilir enerji konularında sürdürülebilir bir ekolojik yaklaşım benimseyecek şekilde kentsel gelişmenin ve ekonomik kalkınmanın yönlendirilmesini sağlayacak.