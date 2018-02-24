Mersin’e deniz otobüsü ve uçağı ile helikopter geliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin’e 2018 yılı içerisinde deniz otobüsü, deniz uçağı ve helikopter alınacağının müjdesini verdi.

MHP Akdeniz İlçe Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen programa Başkan Kocamaz’ın yanı sıra MHP Mersin milletvekili Baki Şimşek, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, partililer, Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Programda konuşan Kocamaz, 2014 yılında yola çıktıkları zaman Mersin’i barış, huzur ve kardeşlik kenti yapacaklarının sözünü vermiş olduklarını vurgulayarak, "Allah’a çok şükür Mersin 2014’ten beri gerçekten bir barış, huzur ve kardeşlik kenti oldu. Mersin’i hak ettiği yere getireceğiz, sahipsiz bırakmayacağız demiştik. Zira bu emri bize aziz Atatürk vermişti. Bizler de Mersin’e sahip çıktık, çıkmaya devam ediyoruz. Tabi ki Mersin bizim devraldığımız anda Türkiye’de 30 Büyükşehir Belediyesi’nden birisi oldu. Oysa bir gün önce Türkiye’de 16 Büyükşehir vardı ve maalesef bu 16 Büyükşehir arasında en geri kalmış, sadece adı büyükşehir olan, içi doldurulmamış, vatandaşlarımızın diğer büyükşehirlere gittiğinde hayıflandığı bir kent halindeydi” dedi.

Türk milliyetçileri ve ülkücüleri olarak bu ülkede her zaman zor işlere talip olduklarının altını çizen Kocamaz, “İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz ama inanç ve azimle, birlikte yola çıktığımız dava arkadaşlarımızla bu yükün altından kalkabileceğimizi söylemiştik. Allah’a çok şükür ki Tarsus’taki 20 yıllık tecrübemizle Mersin’i yeni bir yönetim anlayışıyla kolları sıvayarak bir yerele getirmeye çalıştık. Mersin tüm yönleriyle özel bir şehir. Bizler bu özel şehirde doğmuş, büyümüş ve yaşıyor olmaktan, bu kente hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bizim olduğumuz yerde adalet olur demiştik ve bu güne kadar hizmet konusunda maalesef yeterli desteği alamamış kırsal bölgelerde adaleti sağlamamız gerektiğini söylemiştik. Çok şükür ki geçmişte çok kısır hizmet alan bölgelerde bugün Mersin Büyükşehir’i vatandaşımız hemen her noktada görme şansına sahip" diye konuştu.

Mersin’de asfaltsız, susuz köy bırakmadıklarını belirten Kocamaz, “Hizmetin her türlüsünü bugüne kadar görülmemiş şekilde vatandaşımızın ayağına götürdük. Tabi insanlar ve özellikle siyasetçiler yapılanları çok çabuk unutur. Yapılmayanları insanların gözüne sokarcasına tekrar eder durur. Şimdi ortaya çıkan siyasi partiler şunu söylüyorlar. Deniz otobüsü dendi olmadı, deniz uçağı dendi olmadı, helikopter dendi olmadı, raylı sistem dendi olmadı diye konuşuyorlar. Biz bir Büyükşehir Belediyesi’ni devralmadık. Çukurdaki bir belediyeyi devraldık. Bırakın büyükşehiri bir ilçe, bir belde belediyesinin yapması gereken işlerin bile yapılmadığı bir yerel yönetimi devraldık" ifadelerini kullandı.

“Her türlü engellemelere rağmen 1/100 binlik planımız şu anda tamamlandı”

Mersin’de daha önceleri kentin anayasası denilebilecek bir imar planı ve ulaşım master planı olmadığına dikkat çeken Kocamaz, "Bir kent düşünün ki bu büyükşehir ama kentin anayasası diyebileceğimiz bir imar planı, ulaşım master planı yok. Bu kent gerçekten 15 yılını heba etmişti. Bizler göreve geldiğimiz andan itibaren 1/100 binlik çalışmaları başlattık. Yine aynı şekilde ulaşım master planı ile alakalı çalışmaları başlattık. Yine bu kentte ancak kalite yönetim sisteminin özümsenmesiyle hizmetler üretilebileceğini biliyorduk ve bu çalışmaları başlatarak her türlü engellemelere rağmen 1/100 binlik planımız şu anda tamamlandı. Merkezle ilgili de 5 binlik planlarımız tamamlandı. Bunun dışarısında da ulaşım master planı ile alakalı çalışmalarımızı tamamladık, şu anda itiraz süresi devam ediyor" şeklinde konutu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım master planının özellikle havaray olması konusunda talepte bulunduklarını ancak Bakanlık’tan onay çıkmadığını vurgulayan Kocamaz, “En son geçen Ekim ayı içerinde bunun hafif raylı sistem olarak hayata geçirilmesi yönünde bir karar aldı. Tabi ondan sonra proje ile ilgili ihaleye çıktık ve ihalemiz bugünlerde sonuçlanacak. Yaklaşık 8-10 aylık bir süre içerisinde proje tamamlanacak ve yetiştirebilirsek 2018 programına aldıracağız” dedi.

"Deniz otobüsü, uçağı ve helikopteri bu yıl sonuna kadar alacağız"

Mersin’e 2018 yılı içerisinde deniz otobüsü, deniz uçağı ve helikopter alınacağının müjdesini de veren Kocamaz, “Deniz otobüsü, deniz uçağı ve helikopter bu yılsonuna kadar Mersinlinin hizmetine girmiş olacak. Gerçekten Mersin hizmete susamış bir şehirdi. Özellikle kırsaldaki muhtarlarımız bu işi çok canlı olarak yaşadılar. Bir köyün güzergahında 300 metre, 500 metre ya da 1 kilometre sathi kaplama asfalt yapılsa siyasetçiler davul zurna ile karşılanırdı. Ama biz binlerce, yüzbinlerce yol asfaltlıyoruz, vatandaşımız gerçekten bu konudan çok memnun. Bu güne kadar alamadıkları hizmetleri aldıklarını ifade ediyorlar. Ama daha gidilecek çok yol ve yapılacak çok iş var. Bunun için de sizlerin desteği ve cenab-ı Allah’ın yardımına çok ihtiyacımız var. Bizler Mersin genelindeki bütün ilçeleri MHP yönetim kadroları ile yönetmeye talibiz" diye konuştu.