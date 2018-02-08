Mersin’deki deniz kirliliğine soruşturma

Mersin’de, petrol türevi maddenin dereye karışması sonucu denizde oluşan kirlilikle ilgili yapılan araştırmada, kirliliğe yol açan maddenin Mersin Üniversitesi yerleşkesinde ısıtma sisteminde kullanılan ’kalyak’tan kaynaklandığının belirlenmesi üzerine, üniversite yönetiminin soruşturma başlattığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, merkez Yenişehir ve Mezitli ilçeleri sahilinde denizde ve Çiftlikköy deresinde petrol türevi maddenin suya karışması nedeniyle deniz kirliliği sorunu yaşandığı belirtildi.

Belediyeye iletilen şikayetler üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yerinde yapılan denetimde, kirliliğin geldiği kaynağın araştırıldığı ve söz konusu maddenin Çiftlikköy deresinden geldiğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, "Mersin Üniversitesi Kampüsü içerisinde belediyemiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, MESKİ Genel Müdürlüğü ve üniversite yetkilileri tarafından yapılan incelemede, söz konusu kirliliğin üniversite kampüsü içerisinde ısıtma sisteminde kullanılan kalyak (kalorifer yakıtı) deşarjından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Kaynağı tespit edilen söz konusu kirlilik ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin Üniversitesi’ne gerekli bilgilendirilme yapılmış ve Mersin Üniversitesi tarafından ise konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, belediyeye gelen konuyla ilgili şikayetlerde, belediyenin haşere ile mücadele için kanalizasyon sisteminde mazot kullanması nedeniyle söz konusu kirliliğin meydana geldiği konusunda yanlış bir algı oluştuğu belirtilerek, "Belediyemizin haşere ile mücadelede kanalizasyon şebekesinde mazot kullanma gibi bir yöntemi bulunmamakta, sadece hedef haşere üzerine etkisi olan ilaçlar kullanılmaktadır" ifadesine yer verildi.