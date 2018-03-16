Mersin’de ’Lojistik ve Taşıma Hukuku’ndaki son gelişmeler anlatıldı

Lojistik kenti Mersin’de sektör temsilcilerine lojistik ve taşıma hukukundaki son gelişmeler anlatıldı. Toplantıda taşıyıcının sorumluluğundan, yenilenen karayolları yönetmeliğine, emtia nakliyat sigortalarından, sektörde arabuluculuk uygulamalarına kadar birçok konu ele alındı.

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliğinde ‘Lojistik ve Taşıma Hukukunda Son Gelişmeler’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, oda olarak tüm sektörlerde yetki alanları çerçevesinde sektörleri geliştirecek eko-sistemi kurmaya çalıştıklarını anlattı. Ancak bu sektörel eko-sistemlerin fiziki altyapı ile sınırlı olmadığına dikkat çeken Aşut, “İşte bu noktada, şirketlerimizin çoğu zaman ihmal ettiği, ikincil bir konu olarak gördüğü hukuki zeminler, yasal gelişmelerin takip edilmemesi, şirketleri ciddi anlamda zora sokmaktadır” dedi. Aşut, bu bağlamda MTSO olarak sık sık hukuki gelişmelerle ilgili tüm sektörleri bilgilendirmek ve bilgileri güncellemek adına seminerler düzenlediklerini söyledi.

“Zor rekabet koşullarında hukuki gelişmeleri takipte zorlanıyoruz”

MTSO yönetim kurulu üyesi ve Lojistik Sektör Temsilcisi Ufuk Maya ise lojistik sektörü olarak, ya da lojistik ve taşıma firmaları olarak sürekli araçlara, teknik ekipmanlara, depolama alanlarına, müşterilere ve pazarlara odaklandıklarına işaret ederek, "Sert rekabet ortamında ne yazık ki buna mecbur kalıyor, enerjimizi bu konulara harcarken, işimizin önemli kısmı olan hukuki gelişmeleri takip edemiyoruz. Hukuk demek, sorumluluklarımızı bilmek demektir. Hukuk alanını boş bırakınca, ‘cephede kazandığımızı masa başında kaybediyoruz’ gerçekten. Bu anlamda MTSO olarak sık sık hukuki gelişmelerle ilgili tüm sektörlerimizi bilgilendirmek ve bilgileri güncellemek adına seminerler düzenliyoruz. Bu seminerlere daha spesifik konularla devam edeceğiz. Bu anlamda sektörümüzü yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Başkanı avukat Egemen Gürsel Ankaralı, konuşmasında komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sık sık seminerler, toplantılar düzenleyerek üyelerini bilgilendirdiklerini kaydeden Ankaralı, tüm bu seminerlere İstanbul Barosu’nun resmi internet sitesinden ulaşılabileceğini, canlı videoların takip edilebileceğini söyledi.

Toplantıda Yrd. Doç. Dr. Turkay Özdemir, taşıyıcının sorumluluğunun başlangıç ve bitiş uygulamalarından kaynaklanan sorunlar hakkında bilgi verdi. Bu sorumlulukların taşıma modlarına göre değiştiğine dikkat çeken Özdemir, “Kara ve demiryolu taşımalarında sorumluluk teslimden teslime olarak kabul edilmesine rağmen deniz ve havayolu taşımalarında sorumluluk yükleme ve boşaltma süreçlerini de kapsıyor” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda avukat Dilek Yumurtaş, lojistik sektöründeki arabuluculuk uygulamalarını anlattı.