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Mersin’de ’Kariyer Buluşması’ etkinliği

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Özlem Zengin, öğrencilere hitaben, bireyin kendi kendine önem vermesinin önemine dikkat çekerek, "Dünya sizsiniz” dedi.Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında...

Mersin’de ’Kariyer Buluşması’ etkinliği

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Özlem Zengin, öğrencilere hitaben, bireyin kendi kendine önem vermesinin önemine dikkat çekerek, "Dünya sizsiniz” dedi.Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında...

24 Şubat 2018 Cumartesi 14:39
Mersin’de ’Kariyer Buluşması’ etkinliği

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Özlem Zengin, öğrencilere hitaben, bireyin kendi kendine önem vermesinin önemine dikkat çekerek, "Dünya sizsiniz” dedi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen ’Kariyer Buluşması’ etkinliğine katılan Zengin, hayatını şekillendiren ve bizzat tanıklık ettiği Türkiye’nin dönüşümünü sağlayan hadiseleri katılımcılarla paylaştı.

Zengin, fen derslerinde başarılı olduğunu ve problem çözme yeteneği olduğundan dolayı ODTÜ’de matematik mühendisliği bölümünü okumak istediğini, ancak ’kelimelerle kodlanmış problem çözme yeteneği’ olarak tanımladığı hukuk bölümünü okuduğunu söyledi.

Zengin, babasının kendisine, "Etrafta ne görürsen oku. Levha, afiş, reklam. Bu etrafa çabuk aşina olmanı sağlar. Az yemek ye ki kilo alma. Cesur ol ve hiçbir şeyden korkma" diyerek nasihatte bulunduğunu anlattı.

Öğrencilere hitap eden Zengin, bireyin kendi kendine önem vermesinin önemine dikkat çekerek, "Dünya sizsiniz” dedi. Yine bireyin kendi özgür kararını vermesi gerektiğini ve şikayet etmektense hayal kurmayı tavsiye eden Zengin, bu bağlamda bireyin hedefinin olması gerektiğini, fakat yolun da bireyi beslemesine izin vermesi gerektiğini ifade etti.

Yapılan her işin sonrakiler için bir maya olduğunu belirten Zengin, mükemmeliyetçiliğin önemine vurgu yaptı.
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