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Mersin’de ’Biber Çeşitleri Tanıtım Günleri Fuarı’ açıldı

Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Biber Çeşitleri Tanıtım Günleri/BİBEREXPO Fuarı’, üreticilerin de katıldığı törenle açıldı. Fuarda, katılımcıları biberli baklava ve dolmalık biber tatlısı ikram edildi.Merkez...

Mersin’de ’Biber Çeşitleri Tanıtım Günleri Fuarı’ açıldı

Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Biber Çeşitleri Tanıtım Günleri/BİBEREXPO Fuarı’, üreticilerin de katıldığı törenle açıldı. Fuarda, katılımcıları biberli baklava ve dolmalık biber tatlısı ikram edildi.Merkez...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:43
Mersin’de ’Biber Çeşitleri Tanıtım Günleri Fuarı’ açıldı

Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Biber Çeşitleri Tanıtım Günleri/BİBEREXPO Fuarı’, üreticilerin de katıldığı törenle açıldı. Fuarda, katılımcıları biberli baklava ve dolmalık biber tatlısı ikram edildi.

Merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Spor Tesisleri’ndeki ’BİBEREXPO Fuarı’nın açılışına, Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, milletvekili Hacı Özkan ve üreticiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Vali Su, dünyada yaklaşık 34 milyon ton biber üretiminin gerçekleştirildiğini ve üretim açısından ilk sırada Çin’in geldiğini söyledi. Türkiye’nin de 2 milyon 600 bin tonun üzerinde biber ürettiğini belirten Su, bu rakamın 300 bin tonun ise 50 bin dönüm arazi üzerinde Mersin’de üretildiğini kaydetti. Bu konuda, Mersin’in önemli bir il olduğunu vurgulayan Su, kentte 25 bin dönüm arazi ile en çok biber üretilen bölgenin Akdeniz ilçesi olduğunu aktardı. Bu fuarın Akdeniz’de yapılmasının önemli olduğu ifade eden Su, "Biber üreticilerimizin yarısı Akdeniz ilçemizde bulunuyor. Biber birçok alanda kullanılan bir ürün. Bu fuarın, hem burada üreticilerle tüketicileri bir araya getirme bakımından çok önemli hem de yeni teknolojik gelişmeleri, yeni ürünleri ortaya koymada önemli yeri vardır. Fuar aynı zamanda, Akdeniz ilçesinin ve biberin tanıtımında önemli bir rol oynayacaktır" dedi.

"Fuar bölgeye hareket getirecek"

Fuarın, bölgeye hareket getireceğini, bölgenin ürünün en iyi şekilde değerlendirilmesi için bir fırsat olacağını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ise, "Bizleri küçükken ’ağzına biber sürerim’ diyerek korkuturlardı. Fakat şimdi biberin insan sağlığı için ne kadar önemli noktaya geldiğini görüyoruz. İnsanlar artık hayvansal gıdalara yöneliyor. Mide asidi tam olmazsa bu gıdaların sindirimi gerçekleşemiyor. Mide asidini ise acı ya da tatlı biberlerden karşılamalıyız. Onun için bu fuarın burada gerçekleştiriliyor olması, üreticilerimizin ürettiği ürünlerin karşılığını bulması açısından hem de yetişen çeşitlerin görülmesi açısından çok önemli" diye konuştu.

"Türkiye’nin yüzde 7 biber üretimini Akdeniz karşılıyor"

Fuarı Akdenizli üreticilerle birlikte düzenlediklerini aktaran Akdeniz Belediye Başkanı Muhuttin Pamuk, Mersin’in yeşil biber üretiminde Antalya’dan sonra Türkiye’de ikinci sırada yer aldığını söyledi. Akdeniz ilçesinin de yeşil biber üretimininde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Pamuk, "İlçemizde Türkiye biber üretiminin yüzde 7’si karşılanıyor. Üreticilerimiz, tanıtım konusunda bizlere eksiklikler olduğunu söyledi. Bizde böyle bir tanıtım fuarı düzenledik. Etkinliğimizin temel amacı, bu üretim potansiyelimizi, önce Çukurova sonrada tüm Türkiye’ye tanıtmak. Bunun yanı sıra biber üretimindeki gelişmeleri tüketicilerle buluşturmak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen fuarda, katılımcılara biberli baklava ve dolmalık biber tatlısı ikram edildi. İkram edilen biber tatlılarını oldukça beğenen protokol üyeleri, stantları gezerek üreticilerle sohbet ettiler.

Fuarın 7 Nisan tarihine kadar süreceği bildirildi.
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