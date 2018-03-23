’Mersin Uluslararası Müzik Festivali Ödülleri’ açıklandı

Bu yıl 17.’si düzenlenecek olan ’Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ kapsamında ödüllerin verileceği isimler açıklandı.

Festival Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, sanat yönetmenliğini Erdoğan Şanal’ın, sanat danışma kurulu üyeliklerini Prof. Rengim Gökmen, Prof. Dr. Cihat Aşkın, İbrahim Yazıcı ve Remzi Buharalı’nın yaptığı festival kapsamında, üç ayrı dalda ödül verileceği bildirildi.

Açıklamada, ’Festival Sanat Ödülü’ne keman virtüözü Suna Kan, ’Festival Kent Ödülü’ne sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, ’Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü’ne ise keman sanatçısı Yiğit Karataş’ın layık görüldüğü bildirildi.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, 17 yıldır dağıttıkları ödüllerle pek çok sanatçıyı Mersin’e getirdiklerini, bir o kadar da klasik müziğin genç yıldızlarını sanatseverlerle buluşturduklarını belirterek, "Bu kez de kültürümüzün dev ismi keman sanatçısı Suna Kan ve yüz yılı aşkın ömrüne yüzlerce değerli çalışma sığdırarak hepimize rol model olan Muazzez İlmiye Çığ’a sanat ve kent ödüllerini verirken, Mersin’de yetişmiş ve başarılarıyla dünya çapında adından söz edilen Yiğit Karataş, ’Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödül’ne değer bulunmuştur. Saygın adlarını güzel Mersin’e taşımış olmaktan çok mutluyuz ve onurluyuz” dedi.

Festival ödüllerinin, 14 Nisan’da gerçekleştirilecek açılış konseri öncesi sahiplerine takdim edileceği ifade edildi.