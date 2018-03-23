Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116427
ALTIN
171.606
DOLAR
3.9578
STERLİN
5.5791
EURO
4.8822

’Mersin Uluslararası Müzik Festivali Ödülleri’ açıklandı

Bu yıl 17.’si düzenlenecek olan ’Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ kapsamında ödüllerin verileceği isimler açıklandı.Festival Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, sanat yönetmenliğini Erdoğan Şanal’ın, sanat danışma...

’Mersin Uluslararası Müzik Festivali Ödülleri’ açıklandı

Bu yıl 17.’si düzenlenecek olan ’Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ kapsamında ödüllerin verileceği isimler açıklandı.Festival Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, sanat yönetmenliğini Erdoğan Şanal’ın, sanat danışma...

23 Mart 2018 Cuma 13:33
’Mersin Uluslararası Müzik Festivali Ödülleri’ açıklandı

Bu yıl 17.’si düzenlenecek olan ’Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ kapsamında ödüllerin verileceği isimler açıklandı.

Festival Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, sanat yönetmenliğini Erdoğan Şanal’ın, sanat danışma kurulu üyeliklerini Prof. Rengim Gökmen, Prof. Dr. Cihat Aşkın, İbrahim Yazıcı ve Remzi Buharalı’nın yaptığı festival kapsamında, üç ayrı dalda ödül verileceği bildirildi.

Açıklamada, ’Festival Sanat Ödülü’ne keman virtüözü Suna Kan, ’Festival Kent Ödülü’ne sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, ’Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü’ne ise keman sanatçısı Yiğit Karataş’ın layık görüldüğü bildirildi.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, 17 yıldır dağıttıkları ödüllerle pek çok sanatçıyı Mersin’e getirdiklerini, bir o kadar da klasik müziğin genç yıldızlarını sanatseverlerle buluşturduklarını belirterek, "Bu kez de kültürümüzün dev ismi keman sanatçısı Suna Kan ve yüz yılı aşkın ömrüne yüzlerce değerli çalışma sığdırarak hepimize rol model olan Muazzez İlmiye Çığ’a sanat ve kent ödüllerini verirken, Mersin’de yetişmiş ve başarılarıyla dünya çapında adından söz edilen Yiğit Karataş, ’Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödül’ne değer bulunmuştur. Saygın adlarını güzel Mersin’e taşımış olmaktan çok mutluyuz ve onurluyuz” dedi.

Festival ödüllerinin, 14 Nisan’da gerçekleştirilecek açılış konseri öncesi sahiplerine takdim edileceği ifade edildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Forum Mersin’den engelsiz yaşama destek
Forum Mersin’den engelsiz yaşama destek
Roman Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi açıldı
Roman Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi açıldı
Baro Başkan Er: "Meslektaşlarımız için yeniliklere devam ediyoruz"
Baro Başkan Er: "Meslektaşlarımız için yeniliklere devam ediyoruz"

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim