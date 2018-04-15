Mersin Mobilya Fuarı kapılarını açtı

Ev ve ofis mobilyalarından bahçe ve yazlık mobilyalarına kadar pek çok ürünün yer aldığı Mersin Mobilya Fuarı kapılarını araladı.

Yenişehir Fuar Alanı’ndaki CNR İMOB Mersin Mobilya Fuarı’nın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, 14’üncüsü yapılmakta olan Mersin Mobilya Fuarı’nın kentin mobilya sektörünün tanıtım ve pazarlanmasına önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Mersin’in sahip olduğu zengin potansiyeli ve ekonomik değerleriyle tüm sektörlerde ülkenin önde gelen illeri arasında yer aldığını kaydeden Deniz, fuar organizasyonlarının da kent ekonomisinin hareketlenmesinde büyük rol oynadığını ifade etti.

“Mobilya ihracatında 13. sıradayız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ise mobilya sektörünün ülke ekonomisindeki önemine dikkat ekti. Türkiye’de 2012 yılında 13.3 milyar dolar değerinde mobilya üretildiğini ve bunun 12.3 milyar dolarının tüketildiğinin tahmin edildiğini kaydeden Tufan, 2014 yılı sonunda ise bu rakamların üretimde 19 milyar dolara, tüketimde ise 14 milyar dolara ulaştığını anlattı. Son 10 yılda mobilya sektörünün ihracat atağı ile dünya sıralamasında 13’üncü sıraya yükseldiğini vurgulayan Tufan, İstanbul Sanayi Odası verilerine göre 2005 yılında 715 milyon dolar olan Türkiye’nin mobilya ihracatının 2013’te 2.2 milyar dolara yükseldiğini ve toplam ihracat içindeki payını da 1.47’ye ulaştırdığını söyledi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, fuarı, perakende sektöründeki daralmaya karşı bir ilaç olarak gördüğünü belirtti. Mersin’in her yıl ara vermeden düzenlediği fuarlarla hem bölgesel hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ciddi bir tanıtım yaptığına dikkat çeken Kızıltan, “Özellikle mobilya fuarı gibi fuarların, sektörel tanıtımın dışında, piyasayı canlandıran etkileri de unutulmamalıdır” dedi.

Düzenlenen fuar ile katılımcı firmaların ve markaların çok geniş bir ürün yelpazesi ile son teknoloji ve tasarımlarını halkın beğenisine sunacağını kaydeden Kızıltan, “Gösterilen çabalar, verilen emekler, ama en önemlisi kentin markalarının fuara sahip çıkma arzusu, birçok sıkıntıya rağmen sonuçlarını vermektedir. Mersin olarak durmak ve beklemek gibi bir lüksümüz yok. Şikayet etme lüksümüz yok. Bu anlamda Mersin ve bölgemiz özelinde, artarak hızlanan mobilya sektörünün daha yenilikçi, Ar-Ge’ye önem veren ve markalaşmayı hedefleyen bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. Mersin bu konuda ciddi üretimin yapıldığı bir kent haline gelmektedir" diye konuştu.

Mersin’in hammadde sorunu bulunmaması, enerji sorunu olmaması, alım gücü artan pazarlara yakınlığı ile önemli bir avantaj yakaladığına işaret eden Kızıltan, özellikle fuarların içerdiği sektörlerle ilgili üretimlerin katma değeri yüksek ürünlere dönmesi gerektiğini vurguladı. Mersin Mobilya Fuarı’nı bu hedeflere ulaşma anlamında motive edici bir basamak olarak gördüğünü kaydeden Kızıltan, sözlerini, “Tüm Mersinlileri bu keyifli fuarı gezmeye davet ediyorum” diyerek tamamladı.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun da katıldığı fuarın açılışı, protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

15 bin metrekarelik alanda 100’den fazla katılımcıyı 50 bin ziyaretçi ile buluşturması hedeflenen CNR İMOB Mersin Mobilya Fuarı, 22 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak.