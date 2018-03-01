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Lise öğrencilerine çocuk hakları eğitimi

Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, çocuk hakları eğitimi verildi.İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı tarafından verilen eğitimde, ’çocuğun yüksek yararı’ kapsamında ’Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin...

Lise öğrencilerine çocuk hakları eğitimi

Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, çocuk hakları eğitimi verildi.İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı tarafından verilen eğitimde, ’çocuğun yüksek yararı’ kapsamında ’Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin...

01 Mart 2018 Perşembe 16:16
Lise öğrencilerine çocuk hakları eğitimi

Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, çocuk hakları eğitimi verildi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı tarafından verilen eğitimde, ’çocuğun yüksek yararı’ kapsamında ’Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocuklar için uygulama alanları konusunda bilgiler verildi. Türkiye’nin de imzaladığı ’Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, anayasa hükmünde olduğunu belirten Sarı, ’Çocuk Hakları ve Ailenin Korunması’ maddesinin de anayasa tarafından güvence altına alındığını, çocuk koruma kanunu ve başbakanlık genelgeleriyle de günlük hayatta yasal olarak uygulanabilir hale geldiğini anlattı. Çocukların mutlaka çocuk hakları sözleşmesinde yer alan temel haklarını kullanmalarının onların ileride sağlıklı bireyler olarak toplum hayatına hazırlanmalarına katkı sağlayacağının altını çizen Sarı, "Çocuk hakları alanında Türkiye genelinde başarılı iller arasında yer alan Mersin’de tüm çocukların haklarını bilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımız küçük yaşta öncelikle akranlarıyla birlikte çocukluklarını yaşaması gerekir. Çocuk hakları yasalarla güvence altına alındığı için herkesin çocuklar konusunda duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.
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