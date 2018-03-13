Kocamaz, ’Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu’na katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, binlerce yıldır varlığını sürdüren somut ve somut olmayan kültür mirasıyla Anadolu’nun, sürdürülebilir turizmin temel anahtarı olduğunu söyledi.

Kocamaz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği ’Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu’na katıldı.

Foruma, aynı zamanda UCLG-MEWA eş başkanı olan Kocamaz’ın yanı sıra, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Arap Kentler Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmed Al-Sabeeh ve akademisyenler katıldı.

“Evrensel birçok sorunun çözüm anahtarı Anadolu’dur”

Kocamaz, forumun açılışında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir olmanın, inanmak ve kararlılıkla mümkün olabileceğini söyledi. Kocamaz, “Sürdürülebilir olmak demek, dirençli olabilmek demektir. Bu direnç elbette geçici kırılganlıklar yaşayabilir. Önemli olan sürdürülebilir kılmaya çalıştığımız şeye inanmak ve o konuda sebat etmektir” dedi.

Bölgelerin turizm değerini ölçerken artık sadece deniz, kum, güneş üçlemesiyle ölçülmediğini söyleyen Kocamaz, “25-30 yıl öncesine kadar bir bölgenin turistik değeri deniz, kum, güneş üçlemesiyle ölçülüyordu. Daha sonra kış turizmi, sağlık turizmi ve kongre turizmi bu üçlüye eşlik etmeye başladı. Trekking, rafting gibi turizm çeşitleri eklendi. İnternetle birlikte bu değerler küresel ölçekte tanınmaya ve ilgi görmeye başladı. Yerel hatta mikro düzeydeki otantik değerlerin yükselişine şahit olduk” ifadelerine yer verdi.

Binlerce yıldır varlığını sürdüren somut ve somut olmayan kültür mirasıyla Anadolu’nun, sürdürülebilir turizmin temel anahtarı olduğunu ifade eden Kocamaz, “11 bin yıllık mazisiyle Anadolu çınarı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm insanlığı bir kalkan gibi koruyacak bilgi, birikim ve umuda sahiptir. Sadece yerel ve bölgesel değil evrensel birçok sorunun çözüm anahtarı Anadolu’dur. Anadolu’yu anlamak ve ona saygı duymak, yerelden küresele tüm sorunları çözecek formüle ulaşmak demektir” şeklinde konuştu.

İnsanlık aleminin binlerce yıllık geçmişe sahip Anadolu’da hatıraları olduğunu söyleyen Kocamaz, tüm kaynakların sonu gelse de hatıraların yaşayacağını ifade ederek, “Mazimiz kurtarıcımızdır. Mazi kavramının sembolü Anadolu’ya sinmiş evrensel hatıralar, sade bizim değil bütün insanlığın kurtarıcısı olacaktır" diye konuştu.

12 ülkeden 250’ye yakın katılımcının yer aldığı forumda, ’Ekonomik Kalkınma ve Turizm İçin Ulusal Strateji Planları’, ’Turizm Potansiyeliyle İlgili Mevcut Zorluklar ve Çözüm Önerileri’, ’Gastronomi Turizminin Ekonomiye Katkısı’ ve ’Kent Turizmi ile Akıllı Destinasyonlar’ başlıkları altında oturumlar gerçekleştirildi.