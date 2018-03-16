Kocamaz: "Mersin’in geleceği ile ilgili vizyon projesini ortaya koyuyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi kapsamında, Mersin’in geleceği ile ilgili vizyon projesini ortaya koyduklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısının 2. birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda, idare tekliflerine ait 4 ve komisyon raporlarına ait 17 olmak üzere toplam 21 madde görüşüldü.

Maddeler görüşülmeden önce Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Prof. Dr. Nurdan İnan, ‘Jeoparklar, Jeoturizm ve Mersin’ başlıklı sunum gerçekleştirdi.

“Mersin’in geleceği ile ilgili vizyon projesini ortaya koyuyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi yarışması ile ilgili bilgi vererek, “Belediyemizin uhdesine geçmeden bu projeyi neden hazırlıyorsunuz diye itirazlar geliyor ama biz Mersin’in geleceği ile ilgili bir vizyon projesini ortaya koyuyoruz. Gönlümüzden geçtiği gibi proje ortaya koymaya çalışıyoruz. Tabi bunun içerisinde proje yapılan yerlerin hemen hemen hiçbir bölümü belediyenin değil. Ya Devlet Su İşleri’nin, ya Milli Emlak’ın bölgesine giriyor. Dolayısıyla yeni imar planında da bu projeyi yaptıracağız düşüncesiyle düzenlemeler yaptık. Tabi itirazlar da var. Biz bu projeyi hazırlayacağız. Mülkiyetler bize geçmeden zaten bizim orada uygulama yapma şansımız yok. Ya tahsis ettireceğiz, ya istimlak olacak” dedi.

Belediyenin söz konusu projeyi kendisine tahsis edilmeyen bir yerde yapmasının mümkün olmadığını belirten Kocamaz, “Bazı arkadaşlar mülkiyet bize geçmeden projesini hazırlatıyoruz yarın bize zimmet çıkar diyorlar. Böyle bir şey olması mümkün değil. Çünkü bizim yaptığımız birçok yerde projeyi hazırlamadan bakanlık kabul etmiyor. Ne yapılacaksa onun projesini görmek istiyorlar. Kıyıların bize tahsisinde aynı şey oldu. Projeyi getirmeden işlem yapmıyorlar. Yine Küçükfındık Sıraç bölgesinde içmesuyu ile ilgili konuda, bin 300 dönümlük kent ormanı ile ilgili aynı durum söz konusu oldu. Projeyi götürmediğiniz zaman zaten bakanlık size bunu tahsis etmiyor. Onun için önce projeyi yaptırmak mecburiyetindeyiz. Bu konuda arkadaşlarımız müsterih olsunlar. Şu anda biz projeyi yaptırıyoruz” diye konuştu.

Tarsus’u fotoğraflayacaklar

Ayrıca meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Malaga Üniversitesi (İspanya) ortaklık anlaşması kapsamında, 15-24 Nisan 2018 tarihleri arasında, UNESCO Kürsüsü tarafından Türkiye’de ’Foto Safari’ eğitim ve tanıtım projesi gerçekleştirilecek. Planlanan proje kapsamında Malaga’dan gelecek 10 öğrenci ve 3 öğretim üyesinin, Başkent Üniversitesi’nden gelecek 10 öğrenci ile 1 öğretim üyesinin, Mersin Üniversitesi öğrencilerinden oluşacak grubun Tarsus’un fotoğraflanması çalışması sürecinde gerekli lojistik destek giderlerinin Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili rapor oy birliği ile kabul edildi.