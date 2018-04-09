Kocamaz: "1/5000 binlik planlara ’organize’ itirazlar var"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, belediye meclisinin kent için alınan radikal kararların arkasında durması gerektiğini vurgulayarak, "1/5000 binlik planlara ’organize’ itirazlar var. İtirazlarla ilgili belediye başkanlarıyla tekrar bir görüşme yapıldı. Değerlendirmeye alınabilecek olanlar düzeltilecek. Diğerleri de aynı kalacak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 yılı Nisan ayı toplantısı birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan toplantıda, idare tekliflerine ait 29, komisyon raporlarına ait 13 ve gündem dışı 5 olmak üzere 47 madde görüşüldü. Meclis toplantısında konuşan Başkan Kocamaz, 1/5000 binlik planlara 4 merkez ilçeden 15 bin 90 itiraz olduğunu belirterek, itirazlardan 11 bin 926’sının genel konularla alakalı olduğunu, 2 bin 115 tanesinin münferit itiraz olduğunu ve bin 49 tanesinin de yeri belirli olmayan itiraz olduğunu söyledi. İtirazları ’organize iş’ olarak değerlendiren Kocamaz, "İtirazlarla ilgili belediye başkanlarıyla tekrar bir görüşme yapıldı. Değerlendirmeye alınabilecek olanlar düzeltilecek. Diğerleri de aynı kalacak" diye konuştu.

5 binlik planların yapılacağını fakat Mersin’in geleceğinin değişmeyeceğini aktaran Kocamaz, "İmar planları normal şartlarda bir kentin geleceğini düzenler ama bizde bu kadar itirazın olması, şurayı düzeltelim, burayı düzeltelim denmesi imar planının yapılmasına engel oluyor. Yaptığımız planlardan sadece 2 bin tanesi değerlendirilecek, diğer yerler eski haliyle devam edecek. Mersin’deki belediye başkanlarının ve belediye meclisinin, kentle ilgili alınan radikal kararların arkasında durması gerekiyor. Zira durmazsa Mersin’den düzgün bir plan çıkmayacağını açıkça buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.