Karacaoğlan Şiir Akşamları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi tarafından bu yıl 16.’sı düzenlenen Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları’nın ikinci gününde Türkiye’nin birçok farklı ilinden Mersin’e gelen aşıklar şiirlerini ve türkülerini seslendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından 16 yıl önce Tarsus’ta başlatılan, Türk devlet ve topluluklarından birçok şair ile ozanın katıldığı Karacaoğlan Şiir Akşamları ikinci gününde Mersinlilerden yoğun ilgi gördü. Aşıkların sazlarıyla renklendirdiği gecede şiirlerini seslendiren şairler Mersinlilere unutulmaz bir şiir ziyafeti yaşattı.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, sanatta 50. yılını kutlayan Çukuovalı Aşık Feymani mahlaslı Osman Taşkaya başta olmak üzere, Aşık Sümmani’nin torunları Erzurumlu Aşık Zamani ile İsrafil Daştan, Aşık Nuri Çırağı mahlaslı Nuricihan Karataş, Selahattin Kazanoğlu, Öksüz Ozan mahlaslı Ahmet Yıldırım, Aşık Muhsin Yaralı mahlaslı Muhsin Özen, Behram Aktemur, ve Aşık Devai mahlaslı Mustafa Buğrahan gibi ünlü aşıklar Mersinlilere tadına doyulmaz bir şiir gecesi yaşattı ve birbirinden güzel ezgilerle izleyenlerin yüreklerine dokundu.

“Amacımız Karacaoğlan’ı yeniden aramızda dolaştırmak”

Bu yıl 16.’sı düzenlenen Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları’nda konuşan Başkan Kocamaz, “Bugün burada yurt içinden, yurt dışından ve Türk dünyasından şairler, ozanlar var. Burada olmamızın ana gayesi de Karacaoğlan’ı yeniden aramızda dolaştırmak. Onun ruhaniyetiyle birleşmek, bütünleşmek, ortak paydamız dilimize sahip çıkmak ve bizden sonraki nesillere bir nebze olsun kültürümüzü aktarabilmek” dedi.

“Bir milletin ortak paydası dilidir”

Konuşmasında dili olmayan bir milletin millet olarak hayatiyetini sürdürebilmesinin de mümkün olmadığını vurgulayan Kocamaz, “Belediyecilik genelde yol, alt yapı ve park yapmak gibi algılanıyor ama bizim için bundan daha önemlisi globalleşen dünyada özellikle Türk dünyasını haritadan silmeye çalışan bir dünyada bizim her zamankinden daha fazla birleşmeye, bütünleşmeye, kaynaşmaya ve birbirimize sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Bir milletin ortak paydası dildir. Dili olmayan bir milletin, millet olarak hayatiyetini sürdürebilmesi de mümkün değildir. Türk dünyası çok geniş bir coğrafyaya yayıldığından dolayı lehçe farkları insanları birbirinden koparmış, birbirini anlamakta da zorlanır hale getirmiş. İşte bizde yıllardır bir ortak alfabe olması için mücadele ediyoruz. Henüz istediğimiz noktaya gelebilmiş değiliz ama biz inanıyoruz ki, bu bizim için bir ülkü, bir ideal. Er ya da geç bu rüya gerçekleşecek ve Türk dünyası, birbirleriyle konuşurken herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan anlayabilecektir” diye konuştu.

Karacaoğlan Şiir Akşamları, aşıkların hep birlikte seslendirdiği Türkiyem şarkısı ile sona erdi. Gecenin sonunda Mersin Büyükşehir belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve protokol üyeleri tarafından günün anısına şairlere ve aşıklara Karacaoğlan plaketi hediye edildi.