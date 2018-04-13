Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları’ son gününde yurtdışından gelen şairler ve ozanlar ağırlandı.

Mersin’de bu yıl 16.’sı düzenlenen Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları sona erdi. 9 Nisan Pazartesi günü başlayan etkinliğin son gecesinde Türk dünyasından Mersin’e gelen şairler, Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 16. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları’na Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, eski valilerinden Akif Tığ, Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Başkanı Közhan Yazgan, meclis üyeleri ve çok sayıda şiir sever katıldı.

“Etkinliklerin ana teması dil birliğini sağlayabilmek, Turan’a giden yolda ortak bir dil oluşturabilmek”

Başkan Kocamaz, 16. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları’nda Türk dünyasını bir araya getirmekten dolayı duydukları mutluğu dile getirerek, “Burada çok değerli sanatçı dostlarımız, arkadaşlarımız Türk dünyasının değişik bölgelerinden şiirler ve şarkılar sundular. Tabi ki burada birçok insanımız, ben de dahil söylenen sözlerin çok az bir bölümünü anlayabildik. Demek ki, kat edecek daha çok yolumuz var. Bu etkinliklerin ana teması dil birliğini sağlayabilmek, turana giden yolda bu ortak dili oluşturabilmek. Aramızı çok uzattılar, birbirimizden çok uzaklaştırdılar. Ama demir perdenin dağılmasından sonra Türk dünyası yeniden adeta dünyaya geldi ve bugün karşılıklı olarak birbirimize gidip geliyoruz. Bu tür etkinlikler Türk dünyasında da tertip ediliyor ve her geçen gün insanlarımız biraz daha yakınlaşıyor. En azından devlet olarak birleşemese de gönüllerini, gövdelerini birleştiriyor. Gelecek adına umut verici adımlar atılıyor. Bizleri yalnız bırakmadığınız için Türk şiirine, aşıklara, şairlere sahip çıktığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

“Ellerinde sazı, dillerinde sözü"

Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Başkanı Közhan Yazgan da konuşmasında Karacaoğlan’ın Tarsus’ta adının ve geleneğinin yaşatılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Hepinizin çok iyi bildiği gibi ozanlarımız Allah’ın kendilerine armağan ettiği kutlu görevin bilincinde olup tarihte var olduğumuz zamandan beri Türk milletinin ağırlığını elinde sazı, dilinde sözüyle çekmeye devam etmektedirler. Aslında ozanlar baharıyla yazıyla, güzüyle kışıyla Türk’ün gönüllerine dökülen damlaları pınar gibi biriktirip ırmağa devirenlerdir. Onlar gönül verip, gönül alanlardır. Türk milletinin binlerce yıldır, binlerce ozan yetiştirmiş bir geleneği vardır. Onların içinde adı öne çıkan Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Karacaoğlan, Pir Sultan ve Aşık Veysel gibi yüzyıllara damgasını vuran ozanlarımızın da hepimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır” ifadelerini kullandı.

Yurtdışından gırtlak sanatçıları, halk ozanları ve Türkmen şairleri Mersin’de buluştu

16. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamlarının son gününde yurtdışından davet edilen şair ve ozanlar sahne aldı. Gecede ayrıca Kırgızistan Halk Ozanı Chırsmash Kochkorbaev Mersin Büyükşehir Belediye başkanı Burhanettin Kocamaz’a özel olarak yazdığı şiirini okudu ve şiir dinleyenler tarafından büyük alkış aldı. Müzik dinletilerinin ve şiirlerin ardından Başkan Kocamaz yurt dışından gelen sanatçılara günün anısına Karacaoğlan heykelcikleri hediye etti.