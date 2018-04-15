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İsmail Küçükkaya Mezitli’de vatandaşlarla buluştu

Fox Tv Çalar Saat Program yapımcısı İsmail Küçükkaya, Mersin’e gelerek Mezitli ilçesinde Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.Geçmişi yaklaşık 3 bin yıla dayanan Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis...

İsmail Küçükkaya Mezitli’de vatandaşlarla buluştu

Fox Tv Çalar Saat Program yapımcısı İsmail Küçükkaya, Mersin’e gelerek Mezitli ilçesinde Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.Geçmişi yaklaşık 3 bin yıla dayanan Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis...

15 Nisan 2018 Pazar 14:10
İsmail Küçükkaya Mezitli’de vatandaşlarla buluştu

Fox Tv Çalar Saat Program yapımcısı İsmail Küçükkaya, Mersin’e gelerek Mezitli ilçesinde Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Geçmişi yaklaşık 3 bin yıla dayanan Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis Antik Kentini gezen Küçükkaya, belediye tarafından yapılan yürüyüş ve bisiklet yolunda yürüyüş yaptı. Mezitli’ye eşi ile birlikte gelen Küçükkaya’ya, Başkan Tarhan, eşi Sembol Tarhan ve kızı Erinç Tarhan da eşlik etti. Daha sonra balık pazarını ziyaret eden Küçükkaya, Mezitli’yi çok sevdiğini, belediyenin çalışmalarını çok beğendiğini, Mersin’e her gelişinde Mezitli’yi ziyaret ettiğini ve görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da ekranların sevilen yüzü Küçükkaya’ya Mezitli’nin tanımına katkıda bulunduğu için mutluluklarını ifade ederek, ilçe halkı adına şükranlarını sundu.
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