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İl Çocuk Komitesi Erdemli’de toplandı

Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, Erdemli’de toplandı.Erdemli Sosyal Hizmet Çocuk Merkezi’ndeki toplantıda, 2018 yılının ’Çocuk İşçiliği İle Mücadele...

İl Çocuk Komitesi Erdemli’de toplandı

Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, Erdemli’de toplandı.Erdemli Sosyal Hizmet Çocuk Merkezi’ndeki toplantıda, 2018 yılının ’Çocuk İşçiliği İle Mücadele...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:09
İl Çocuk Komitesi Erdemli’de toplandı

Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, Erdemli’de toplandı.

Erdemli Sosyal Hizmet Çocuk Merkezi’ndeki toplantıda, 2018 yılının ’Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı’ olması nedeniyle çocuk işçiliğinin önlenmesi için il genelinde yapılan ve yapılması gereken çalışmalar gözden geçirildi.

Toplantıda alınan kararlarla ilgili açıklama yapan İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, komite tarafından bu güne kadar alınan kararların gereğini yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması için girişimlerde bulunacağını söyledi. Sarı, ayrıca okullardaki kantin fiyatları ve yemekhanelerin özel okullar dahil sıklıkla denetlenmesinin sağlanacağını, okullarda çocuklara aşırı ödev verilmemesi yönünde çalışma yapılacağını kaydetti. Sarı, bunun yanında bazı bölgelere özellikle çocukların kullanımı için üst geçit yapılması yönünde girişimlerde bulanacaklarını söyledi.

Toplantının ardından illerde Çocuk Hakları Komiteleri aracılığı ile yürütülen sosyal uyum eğitimlerine geçildi. 30’u Suriyeli, 35 Türk olmak üzere toplam 65 çocuğun katıldığı eğitimlerde, çocuklara tehlike anında baş vurabilecekleri acil yardım üniteleri hakkında bilgiler verildi.
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