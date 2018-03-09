Hafif raylı sistemin projesi için ilk adım atıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kabul edilen hafif raylı sistemin projesinin yapılması için yetkili firma ile sözleşme imzalandı. Başkan Kocamaz, "İnşallah projeyi en kısa sürede tamamlayıp, 2018 yatırım programına aldırmak istiyoruz" dedi.

Uzun süredir Mersin’de beklenen hafif raylı sistemle ilgili proje aşamasına geçildi. Daha önce bakanlık tarafından kabul edilen projenin hazırlanması için yetkili firma ile sözleşme imzalandı. Burada konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin’in ulaşım problemini çözmek için ilk günden bu yana yoğun bir şeklide çalıştıklarını söyledi. Göreve geldikten sonra bir taraftan 1/100 binlik planların yapılması daha sonra 1/5000’lik planların yapılmasıyla ilgili çok yoğun bir süreç yaşadıklarını kaydeden Kocamaz, "Yine bunun yanında bu planlara paralel olarak Mersin’in ulaşım master planıyla ilgili çalışmaları başlattık. Yine Özellikle derelerin ıslahıyla ilgili projeleri başlattık. Yağmur suyunun en kestirme yoldan çevreye zarar vermeden, insan hayatını yok etmeden denize ulaşması için bir çalışma başlattık. Bu raylı sistemle ilgile de çalışmaları başlatırken de diğer taraftan Mersin’de yaşayan insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak, ulaşabilecekleri yerlere en kısa yerden ve en sağlıklı, en modern araçlarla bir an önce ulaşması için otobüsler aldık. Bu ulaşım master planında özellikle GMK Bulvarı ile İstasyon arasındaki bölgeye bir raylı sistem yapılması kararı çıktı" diye konuştu.

"Hedefimiz 2019 yılına girmeden bu raylı sistemle ilgili inşaatların başlamasıdır"

Raylı sistemle ilgili bakanlıktan havaray talep ettiklerinin altını çizen Kocamaz, "Bunu talep etme nedenimiz de alt yapıyı hiç bozmadan sadece kazıkları çakıp, havadan treni götürmekti. Dünyanın birçok bölgesinde bunlar var ama Türkiye’de bir ilk olacaktı. Ancak maalesef çok uzun görüşmeler neticesinde bakanlık bunu uygun görmedi. Hafif raylı sistem önerdi. Bu hafif raylı sistem Pozcu’nun en ileri noktasından başlayacak, bu bölgede bir depolama tesisi olacak. Daha sonra GMK Bulvarı’ndan Muğdat Cami kavşağına kadar geliyor, daha sonra yer altına iniyor ve Çetinkaya ışıklarından tekrar yer yüzüne çıkıyor. Böyle bir proje ortaya çıktı. Bakanlıkta bunu ısrarla yapmamızı önerdi. Bizde havarayla ilgili başka bir netice alamayınca bu konuyla ilgili kararımızı verdik. 2018 programına girmesi için taslak projeyle birlikte bakanlığa başvurumuzu yaptık. Ancak bir Antalya’ya, bir Konya’ya gösterilen müsamaha bize gösterilmedi ve 2018 yatırım programına almadılar. Nedenini de kesin projemiz yok diye söylediler. Aralık ayında bizde kesin projeyi ihale etmiştik, itiraz dönemi tamamlandı ve şu anda sözleşme imzalandı. İnşallah proje en kısa sürede tamamlanacak ve bu projeyle birlikte bakanlığa tekrar başvuracağız. Raylı sistemle ilgili daha önce birçok ülkeyi gezdik. Biz bir taraftan kaynak arayışına gireceğiz diğer taraftan da bu projenin hayata geçmesi için hazırlıklarımızı yapacağız. Hedefimiz tabi 2019 yılına girmeden bu raylı sistemle ilgili inşaatların başlaması. Bir taraftan kaynak arayışı diğer taraftan projenin tamamlanması biraz zaman alacak ama inşallah en kısa sürede bitirmeye çalışacağız. Hiç kesintisiz çalışmamıza rağmen ancak bugün bu noktaya gelebildik. İnşallah Mersin’imiz için hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Ulaşım Daire Başkanı Kenan Tektemur ise Aralık ayında yaptıkları ihalenin bugün itibariyle sözleşmeyle birlikte uygulamaya başlanacağını belirterek, “Hazırlanacak projenin sürecini başlatmış oluyoruz. Şartnamemize göre 210 içinde firma bunu bitirmek zorunda. Ancak konuştuğumuzda daha öncede tamamlanacağını ifade etti. İnşallah 2018 yılının sonuna doğru yapım işinin de sözleşmesini burada imzalarız” şeklinde konuştu.

Firma yetkilisi Danyal Kinin de projeyi belirlenen zamandan daha önce bitireceklerini kaydederek, “İnşallah burada hep birlikte temelde atacağız. Türkiye’nin en güzel raylı sistemini inşallah buraya yapacağız” şeklinde konuştu.