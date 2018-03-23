Forum Mersin’den engelsiz yaşama destek

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, ’Engelsiz Tüketici Projesi’ kapsamında, Mersin İl Ticaret Müdürlüğü ile özel bir işbirliğine imza attı.

Forum Mersin, her misafirine en iyi hizmeti verebilmek için Mersin İl Ticaret Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ’Engelsiz Tüketici Projesi’ne destek oldu. Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen proje kapsamında engelli vatandaşlar, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri başlığıyla hazırlanan broşürleri tek tek hem alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara hem de çalışanlara dağıttı.

“Engelsiz Tüketici Projesi”

Engelsiz Tüketici Projesi ile engelli tüketicilerin alışverişlerde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri başlığı ile 30 Ocak 2018 tarihinde yapılan çalışma toplantısının sonuç bildirgesi, proje sonunda alışveriş merkezi içindeki mağaza çalışanlarına dağıtıldı. İl Ticaret Müdür Vekili Hacı Akif Yıldız, projenin öncelikli amacının, engelli tüketicilerin alışverişlerde karşılaştığı sorunlara bir nebzede ışık olabilmek ve kurum olarak satıcı ile vatandaş arasında bir köprü oluşturabilmek olduğunu söyledi.