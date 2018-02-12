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Forum Mersin’de romantizm rüzgarları esti

Forum Mersin’de gerçekleştirdiği konserle romantizm rüzgarları estiren Özgün, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.Forum Mersin Alış Veriş Merkezi bu yıl ’Sevgililer Günü’nde duygularını müziğe dökmek isteyen tüm aşıkları,...

Forum Mersin’de romantizm rüzgarları esti

Forum Mersin’de gerçekleştirdiği konserle romantizm rüzgarları estiren Özgün, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.Forum Mersin Alış Veriş Merkezi bu yıl ’Sevgililer Günü’nde duygularını müziğe dökmek isteyen tüm aşıkları,...

12 Şubat 2018 Pazartesi 13:41
Forum Mersin’de romantizm rüzgarları esti

Forum Mersin’de gerçekleştirdiği konserle romantizm rüzgarları estiren Özgün, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi bu yıl ’Sevgililer Günü’nde duygularını müziğe dökmek isteyen tüm aşıkları, şarkılarını sosyal medya üstünden söylemeye davet etti. Geçtiğimiz hafta başlatılan sosyal medya yarışması kapsamında Forum Mersin’de gerçekleştirilen Özgün konserine dek videosunu ’#özgünseniseçsin’ etiketiyle paylaşanlar arasından sıyrılarak sürpriz ödülü kazanan isim ise Rojda Sönmez oldu.

Özgün konseri kapsamında kurulan ’Aşkını Söyle Stüdyosu’ ise sevdiklerine eşsiz bir hediye vermek isteyenleri bekliyor. Çiftlere unutulmaz bir Sevgililer Günü hatırası hazırlama imkanı sunan özel alan, 14 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’a dek açık kalacak.

Forum Merkez AVM, ziyaretçilerin aşk şarkılarını söyleyerek özel demo kayıtlarını alabilecekleri ’Aşkını Söyle Stüdyosu’na tüm aşıklar davet etti.
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