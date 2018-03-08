Feray Şahin’in adı Mezitli’de parkta yaşayacak

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Geçtiğimiz yıl öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin’in adının verildiği parkın açılışı düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.

Mezitli Belediyesi Meclisi’nin aldığı kararla geçtiğimiz yıl öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin’in ismi Yeni Mahalle’de bir parka verildi. Bugün yapılan açılış törenine, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Feray Şahin’in ailesi, Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. İçerisinde çocuk oyun alanları, spor aletleri ve oturma gruplarının bulunduğu parkı içinde düzenlenen törende ellerinde öldürülen Feray Şahin’in resimlerini taşıyan kadınlar kadına şiddet olaylarına karşı adalet çağrısında bulundu.Törende gözyaşları içerisinde konuşan Feray Şahin’in annesi Aysel Şahin, “Böylesi bir günde ne söylene bilinir ki? Sözün bittiği yerdeyiz. İsmi bu parkta kendisi hep kalbimizde olacak. Ben Türkiye’den sadece adalet istiyorum. Kızım için ve öldürülen bütün kadınlar için adalet istiyorum. Başka Feraylar öldürülmesin istiyorum. Biz 23 yaşında gencecik kızımızı kaybettik ama başka analar ağlamasın istiyorum. Kızımın adını böylesi güzel bir parkta yaşattıkları için Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan ve yardımcılarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Feray Şahin’in öğrencisi olduğu Toros Üniversitesi Rektörü Haluk Korkmazyürek ise “Keşke bu güzel ortamda daha farklı bir amaç için bir araya gelmiş olsaydık. Kızımız Feray Şahin’in adını yaşatmak için bu projeyi hayata geçiren Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a çok teşekkür ediyorum. Annemiz ‘sözün bittiği yer’ diyerek aslında en önemli cümleyi kurmuştur. Maalesef hepimiz üzülüyoruz ama acı en çok ta sizi yakıyor. Bunun bilincindeyiz” dedi.

Türkiye’nin kadın hakları konusunda 130. sırada olduğunu hatırlatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da “Feray Şahin kızımız belediyemizde staj yaparken genç yaşında öldürüldü. Biz de bir yere isminin verilerek hatırlanması konusunu Belediye Meclis toplantımıza getirdik. Orada tek, bu kızımız sizin bir evladınız olabilirdi. Yarın kızınızın adının Feray olmayacağını kimse kestiremiyor. Kadın şiddeti ve cinayeti son buluncaya kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Şairimizin dediği gibi ‘yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek’ bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Cinsiyet eşitliği konusunda mücadele etmemiz gerekiyor. Kadınlara yapılan şiddete dur dememiz gerekiyor. Daha kısa bir süre önce maalesef ülkemizde çok güldüğü bahane edilerek öldürülen kadınımız oldu. Oysa gülmek en çok bize yakışıyor. Hiçbir insanımız şiddeti hak etmiyor. Oysa bizim ulusumuz türkü söylemeyi hak eden bir ulus. Keşke başka bir şey için toplansak ve yüzümüzde gülücüklerle halaylar çekseydik. Ama maalesef halen ülkemizde çeşitli nedenlerle ağıtlar yakılıyor. Adalet yerini bulsun, hukuk işlesin istiyoruz. Ancak biz bu direnişi yapmadığımız sürece hiçbir şey son olmaz. Böylesi günler bu nedenle önemli. Karşı taraftakiler bizlerin yalnız olmadığını, güçlü bir şekilde haykırdığımızı görsün istiyoruz” şeklinde konuştu.