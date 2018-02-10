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Erdemli’de yangın tatbikatı

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi’nde çalışanlara yönelik, yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerle birlikte Erdemli Belediyesi İş sağlığı ve Güvenliği...

Erdemli’de yangın tatbikatı

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi’nde çalışanlara yönelik, yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerle birlikte Erdemli Belediyesi İş sağlığı ve Güvenliği...

10 Şubat 2018 Cumartesi 11:58
Erdemli’de yangın tatbikatı

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi’nde çalışanlara yönelik, yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerle birlikte Erdemli Belediyesi İş sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü tarafından belediye çalışanları yangın sırasında yapılması gerekenler ve binanın güvenli bir şekilde nasıl tahliye edileceği konusunda bilgilendirildi. Temsili olarak çıkarılan yangın ile tatbikat gereği dumandan etkilenilmesi sonrası kurtarma ekipleri tarafından gerekli müdahalenin nasıl yapılacağı, bir yangın anında meydana gelebilecek yaralanmalar ve yapılması gereken ilk müdahaleler hakkında bilgiler verildi.

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitimlerin önemli olduğunu ifade ederek, "Ekibimizin gerçekleştirdiği bu yangın tatbikatında olası bir olumsuzluk durumunda müdahale ve gösterilen gelişme ve gerekli müdahalelerin zamanında yapılması tatbikatımızın başarıyla tamamlanmasının göstergesidir. İş sağlığı ve güvenliği koordinatörümüz Hülya Civelek’e, uzmanlarımıza, ekiplerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza yangın tatbikatına yaptıkları katkı nedeniyle teşekkür ediyorum. Ülkemizin her türlü afet ve kazalardan uzak, hep birlikte güçlü yarınlara ulaşmasını diliyorum. Bu çalışmada bize destek veren Büyükşehir Belediyemizin kahraman itfaiye teşkilatımızın tüm çalışanlarına da teşekkür ediyorum" dedi.

İş sağlığı ve güvenliği koordinatörü A sınıfı iş güvenliği uzmanı Hülya Civelek ise Erdemli Belediye personeline yönelik olarak bir eğitim ve tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında binaların yangınlarda korunması hakkındaki yönetmelik uyarınca yapılan tatbikat öncesi katılımcılara teorik olarak bilgiler verildiğini belirten Civelek, olabilecek muhtemel bir sağlık problemi içinde kurum hekimi Ali İhsan Atagül tarafından personeli uygulamalı olarak bilgilendirdiklerini söyledi. Tatbikatta belediye çalışanlara yönelik olarak yangın önleme, yangın söndürücü kullanma, yangına ilk ve sonrasında müdahale biçimleri hakkında bilgiler verildiğini aktaran Civelek, tüm personele de yangın söndürme cihazlarının uygulamalı olarak kullandırıldığını belirtti. Civelek, “Bu tür tatbikatlar kendimizi geliştirmemizi, olası kazalarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini, yeterliliğimizi ve kendimizi test etmemizi sağlıyor. Bu olayların olmasını kesinlikle istemeyiz ancak her ihtimali göz önünde bulundurmamız gerekir. Bizler mesai arkadaşlarımıza, bu tatbikatta bize destek veren kahraman itfaiye teşkilatımızın tüm çalışanlarına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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