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Erdemli’de şehitler anısına fidan dikildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen 56 Mehmetçik anısına hatıra ormanı oluşturulmak üzere 120 fidan dikildi.Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ile Erdemli Kargıpınarı Anadolu Lisesi işbirliğinde öğrencilerinde...

Erdemli’de şehitler anısına fidan dikildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen 56 Mehmetçik anısına hatıra ormanı oluşturulmak üzere 120 fidan dikildi.Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ile Erdemli Kargıpınarı Anadolu Lisesi işbirliğinde öğrencilerinde...

13 Nisan 2018 Cuma 17:20
Erdemli’de şehitler anısına fidan dikildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen 56 Mehmetçik anısına hatıra ormanı oluşturulmak üzere 120 fidan dikildi.

Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ile Erdemli Kargıpınarı Anadolu Lisesi işbirliğinde öğrencilerinde katılımıyla Karahıdırlı Mahallesi’nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Programda konuşan Erdemli Kaymakam Vekili Şevket Cinbir, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerler anısına güzel ve anlamlı bir etkinlik gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik de hatıra ormanı oluşturmak amacıyla mazı, sığla, hatmi ve kara selvi türünde 120 adet fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Afrin’de şehit düşen Anamurlu Astsubay Hasan Kuş’un eşi Alime Kuş ise, Afrin şehitleri anısına fidan dikilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu’nun okuduğu Kur’anı Kerim ve duanın ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.
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