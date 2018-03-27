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Erdemli’de camilerin temizliği sürüyor

Erdemli Belediyesi ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan tüm camileri temizlemeye devam ediyor.Erdemli Belediyesi ibadethanelere yönelik sunulan temizlik, bakım, onarım ve boya gibi hizmetlerini sürdürürken, belediye ekipleri Koyuncu Mahallesi Hazreti...

Erdemli’de camilerin temizliği sürüyor

Erdemli Belediyesi ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan tüm camileri temizlemeye devam ediyor.Erdemli Belediyesi ibadethanelere yönelik sunulan temizlik, bakım, onarım ve boya gibi hizmetlerini sürdürürken, belediye ekipleri Koyuncu Mahallesi Hazreti...

27 Mart 2018 Salı 16:49
Erdemli’de camilerin temizliği sürüyor

Erdemli Belediyesi ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan tüm camileri temizlemeye devam ediyor.

Erdemli Belediyesi ibadethanelere yönelik sunulan temizlik, bakım, onarım ve boya gibi hizmetlerini sürdürürken, belediye ekipleri Koyuncu Mahallesi Hazreti Osman Cami’sinin iç ve dış cephe tadilat boya işlerini tamamladı. Cami temizliğinin Erdemli Belediyesince geleneksel hale getirildiğini vurgulayan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe sınırlarındaki tüm mahallelerde bulunan camilerin temizliğinin devam eden bir döngü çerçevesinde sürdüğünü söyledi. Cami temizliği hizmetini Allah rızası için yaptıklarını söyleyen Tollu, hizmetlerin vatandaşlar tarafından da takdir toplamasının kendileri için ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Erdemli’de bulunan her caminin sırayla temizlendiğini belirten ve vatandaş odaklı hizmet anlayışlarının devam ettiğinin altını çizen Tollu, belediye temizlik ekiplerinin ilçe ve kırsal alanlarda bulunan camilerde temizlik, tadilat, bakım, onarım ve boya işlerine devam edeceğini dile getirdi. Erdemli tarihinde camilere yönelik hizmetlerin bir envanteri çıkarılırsa, en çok çalışmanın kendi hizmet dönemlerinde yapıldığının ortaya çıkacağının altını çizen Tollu, "Tüm camilerimizin bahçelerini düzenledik, peyzajından, banklarına kadar her türlü hizmeti sunduk. Parke döşedik. Yolu kötü olanların yollarını yaptık. İbadethanelerimizi düzenli olarak temizledik. Ayrıca Kuran Kurslarımız için de tüm bu hizmetleri yerine getirdik. Bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecektir" dedi.
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