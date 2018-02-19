Erdemli’de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Erdemli Belediyesi, yeni yasa ile mahalleye dönüşen Çeşmeli’de sokakları sıcak asfaltla kaplıyor.

Mahalleye dönüşen beldelerde asfaltlama hizmeti konusunda eksiklerini tespit ettiklerini ve programlar dahilinde sıcak asfalt çalışması yaptıklarını söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu yıl ilçe sınırları içerisinde sıcak asfaltla tanışmamış mahalle bırakmayacaklarını belirtti.

Asfalt hizmetlerine ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Tollu, “Erdemli Belediyesi olarak asfaltlama hizmeti konusunda 4 yıldır canla başla çalışıyoruz. Bin 100 kilometre asfalt yol hizmeti gerçekleştirdik. 110 bin metre yeni yol açtık. 156 bin metre parke yol yaptık. Bütün eksiklikler tespit edilmiş durumda ve çok yakında hepsini çözüme kavuşturacağız. Söz verdiğimiz üzere Erdemli sınırları içerisinde asfaltlanmamış yol bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın bundan zerre kadar şüphesi olmasın. İhtiyaç olan her yere asfalt hizmetini götürmeye devam edeceğiz” dedi.

Tüm yerleşim birimlerinde olduğu gibi Çeşmeli’nin gelişmesi ve vatandaşların ulaşım konusunda rahat etmesi için çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Başkan Tollu, bunun için ciddi bir gayret sarf ettiklerini, bu çalışmaların da bu amaca hizmet ettiğini kaydetti.