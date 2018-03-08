Ercik: "Kadına pozitif ayrımcılık anayasal güvence altına alınmıştır"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, iktidarları döneminde kadınlara büyük önem verildiğini söyledi.

Ercik, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların yaşamdaki yerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, “Yeri gelince annemiz, yeri gelince bacımız, yeri gelince yol arkadaşımız, kızımız olan ve her alanda varlıklarını hissettiğimiz tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum" dedi.

Kadınların eş olarak, anne olarak ve toplumun eşit statüdeki bireyleri olarak her alanda çok önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Ercik, "Geçmişten günümüze kadınlar, toplumsal ve ekonomik alanda pek çok sorun ve sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Kadınlarımızın toplum içerisinde güçlerini ortaya koymaları sadece kendine değil, hem ailesine hem de yaşadığı topluma değer sağlayacak ve o milleti daha iyi bir yaşam düzeyine ulaştıracaktır" diye konuştu.

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana kadınlara büyük önem verildiğini belirten Ercik, "Kadınlarımızın siyasete aktif katılımlarının sağlanması, kadın istihdamının önündeki engellerin kaldırılması ve kadınlarımızın şiddetten korunması için gerekli yasal düzenlemelerinin yapılması ve 12 Eylül referandumuyla kadına pozitif ayrımcılığın anayasal güvence altına alınması, hükümetimizin bu yöndeki kararlılığının önemli göstergeleri olduğunu belirtmek isterim. Dünyanın en değerli varlıkları olan kadınlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Bu önemli günde başta şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.