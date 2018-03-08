Er: "Kadınlarımızın mutlu olması,ülkemizi ve milletimizi güçlü kılacaktır"

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin son bulması gerektiğini belirterek, "Kadınlarımızın mutlu olması, toplumsal ve sosyal hayatın her alanında var olması, ülkemizi ve milletimizi çok daha güçlü kılacaktır” dedi.

Er, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, suçları önleme ve suçluları cezalandırma adına yapılan düzenlemelerin önemli olmakla birlikte, aynı zamanda bunları uygulayan kişilerin zihniyet dünyaları ile toplumun kadına bakış açısının da önemli olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık meselesinde, toplum olarak vicdani ve ahlaki bir adalet anlayışına ve kabulüne ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Er, “Yaşanabilir bir dünya için kadının etkinlik alanının güçlendirilmesi, hayatın tüm alanlarındaki fırsat ve olanaklardan eşit düzeyde yararlanması, kadın ve erkeğe verilen hakların, yüklenen sorumlulukların adil bir biçimde dağıtılması son derece önemlidir. Mersin Barosu olarak kadın hakları merkezi aracılığıyla, kadınlarımızı korumak, hakları konusunda onları bilinçlendirmek, toplumdaki statülerini güçlendirmek ve yükseltmek en önemli görevimiz ve sorumluluğumuzdan birisidir. Bu konuda başarılı çalışmalar yapan kadın hakları merkezi başkanımıza ve merkezimizde görev alan meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sözlerini Atatürk’ün, Türk kadınları için söylediği, ’Ey kahraman Türk kadını; sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ sözü ile tamamlayan Er, “Bu duygu ve düşüncelerle, kadınlarımızın her daim el üstünde tutulduğu, şiddete maruz kalmadığı bir dünya dileğiyle, başta kadın meslektaşlarımızın ve onların huzurunda tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.