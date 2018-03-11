Egemenlik Kavşağında sona gelindi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda hayata geçirilen Okan Merzeci-Üniversite Caddesinde yapımında sona gelinen Egemenlik Katlı Kavşağında incelemelerde bulundu

Projenin yüzde 75’i tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, trafik yoğunluğuna çözüm amaçlı hayata geçirilen Egemenlik Katlı Kavşağı Projesinin yüzde 75’ini tamamlarken, kavşağı en kısa sürede vatandaşların hizmetine açabilmek amacıyla son hızıyla çalışıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hizmete açılacak olan katlı kavşak projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Egemenlik Kavşağı Katlı Kavşak Projesinde bulunan kirişler 20.3 metre uzunluğunda ve 90 santimetre genişliğinde olup kavşak tamamlandığında toplam 115 adet prekast kiriş bulunacak. Bugüne kadar 20 adet kirişin montajı tamamlanırken, bir hafta içerisinde tamamının montajının bitirilmesi planlanıyor.

Yine projede 12 metre standart uzunluk ile değişen ebatlarda 27 adet istinat duvarı bulunurken, duvarların tamamı tamamlandı. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 331 adet fore kazık çalışması da tamamen bitirildi.

Projenin yağmursuyu hattı ise yüzde 75 oranında bitirildi ve yaklaşık 600 metre 1000’lik yağmursuyu hattı döşenirken, 300 metre de 600’lük yağmursuyu hattı yapıldı. Egemenlik Katlı Kavşağının ana yol aksı kazısı tamamen ise bitirildi ve eş zamanlı olarak kaldırım bordür döşeme, yaya korkuluklarının montajı ve diğer çalışmalar da devam ediyor.