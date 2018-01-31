EBRD ve MTSO Türkiye’nin güneyindeki firmaları desteklemek için güçlerini birleştiriyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Türkiye’nin güneyinde ekonomik bir merkez ve liman şehri olan Mersin’deki girişimciliği desteklemek ve teşvik etmek üzere güçlerini birleştiriyor. Hedef yüksek sayıda Suriyeliye ev sahipliği yapan bölgedeki firmalara daha fazla ve daha iyi hizmet.

Projenin bir parçası olarak EBRD ve MTSO, göçmenler tarafından yönetilen firmalar da dahil olmak üzere bölgedeki özel sektör için fırsatları ve engelleri tespit edecek. Bu çalışmaya dayanarak, girişimcilerin ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) potansiyellerini kullanmalarına yardımcı olacak yeni hizmetler tasarlanacak ve yürürlüğe konacak. Proje, 10 bin üyesi ile Danimarka’nın en büyük iş örgütü olan Confederation of Danish Industry (DI) ve eğitim ve girişimciliğe odaklı Hollanda merkezli bir STK olan SPARK tarafından yürütülecek. Benzer bir proje, Suriye’den Türkiye’ye göçmen akınından yüksek oranda etkilenen Gaziantep’te Gaziantep Ticaret Odası ile birlikte yürütülüyor. EBRD KOBİ Finansmanı ve Kalkınma Grubu Bölge Müdürü Paolo Monaco, "Göçmen nüfusundaki hızlı artışın getirdiği zorlukların çözümü kolay değil ve tek bir tarafın çabası yeterli olmayacaktır. Bu durum tüm tarafların en iyi oldukları alanda harekete geçmelerini gerektirmektedir. EBRD olarak yerel firmalara daha fazla ve daha iyi hizmetler sağlamak, istihdam oluşturacak ve bölgeye refah getirecek Türk ve Suriyelilerden gelen yatırımları teşvik etmek üzere MTSO ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ise oda olarak kentteki ticari ve ekonomik faaliyetleri geliştirmeye yönelik çalışmalara katkı sunmaktan ya da birebir içinde bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Aşut, "Mersin’de faaliyet gösteren 20 bin civarındaki şirketin yaklaşık 2 bin 200’ü yabancı sermayeli. Bunun ise yarısından fazlasını Suriyeli dostlarımızın kurduğu firmalar oluşturuyor. Odamıza kayıtlı yaklaşık bin 200 civarında Suriye sermayeli şirket bulunmakta. Bu firmalar yaptıkları ihracatla Ortadoğu ve Afrika’da bizim bugüne kadar hiç ihracat yapmadığımız ülkelere Mersin’den ihracat yapılmasına vesile oldu. Suriye ile dostluğumuz dün oluşmadı. Geçmiş yıllara uzanan dostluğumuz nedeniyle bu firmalar yatırım için Mersin’i tercih etti. Biz bu bağlamda yürütülecek her türlü projenin içinde olmaya ve destek vermeye hazırız" dedi.