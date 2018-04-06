Çukurova Havalimanı’nda inşaat çalışmaları sürüyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılmakta olan ve Türkiye‘nin ilk bölgesel, büyüklük bakımından da ikinci havalimanı unvanına sahip olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda inşaat çalışmaları sürüyor.

AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İlçe Başkanı İbrahim Gül, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gittiği havalimanı inşaat çalışmaları hakkında yüklenici firmanın Proje Koordinatörü Ferhat Güney’den bilgi aldı.

Güney, Çukurova Havalimanı’nın 60 ve 45 metre genişliğinde, her biri 3 bin 500 metre uzunluğunda iki pisti olacağını belirterek, “Proje kapsamında karayolu ve demiryolu bağlantısıyla yolcuların havalimanına kolay ulaşımları sağlanacak. Mersin ile Adana arasındaki D-400 karayoluna havalimanından direkt bağlantı olacak. 40 metre genişliğinde 16 kilometrelik yol yapım çalışması hızla sürüyor. Yine karayolu ile birlikte gelecek demiryolu hattı da projenin kapsamı içerisinde bulunmaktadır. Böylece Adana‘dan veya Mersin‘den çıkan yolcular rahatlıkla havalimanına ulaşabilecek" dedi.

Şu anda asfalt plentinin kurulduğunu, ayrıca 2 adet beton santralinin mevcut olduğunu ve üçüncüsünün kurulacağını kaydeden Güney, "Bunun yanında köy yolları için 8 adet üst geçit yapacağız. Deyim yerindeyse 24 saat çalışıyoruz. Büyük bir aksilik olmadığı takdirde 2019 yılı sonuna kadar Çukurova Havalimanı bitmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

"Bölgemiz cazibe merkezi olacak"

AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül, iktidarları döneminde hayallerin gerçeğe dönüştüğünü belirterek, “Havalimanının tamamlanarak hizmete girmesiyle birlikte bölgemiz Türkiye’nin cazibe merkezi olacak. Başta Tarsus’umuz olmak üzere, Çukurova Bölgesi Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak" diye konuştu.

Tarsus’un Kargılı köyünde yapılmakta olan Çukurova Havalimanı’nın bölge ekonomisine turizm açısından da büyük bir katkı sağlayacağını kaydeden Gül, "Sadece turizm açısından değil, ihracatımızın daha da artması ve güçlenmesi açısından da bu

havaalanı büyük bir önem arz ediyor. Özellikle kargo taşımacılığının güçlü bir şekilde başlatılmasını, Çukurova Havalimanı’nın yapılmasından sonra hep birlikte gözlemleyeceğimiz, Türkiye’nin en önemli tarım havzası olan Çukurova havzasında üretilen ürünlerin ihracatının nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceğini hep birlikte göreceğiz” dedi.

Mersin ve Adana başta olmak üzere bölgeye hizmet vermek amacıyla konvansiyonel boyutlarda yapılmakta olan ve 30 milyon yolcu kapasitesine sahip bulunan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatının 24 saat yapılan çalışmayla devam ettiğini ifade eden Gül, Çukurova Bölgesinin ülkenin en önemli cazibe merkezlerinden biri olduğunu dile getirerek, Marmara Bölgesi’nden sonra Türkiye’nin ekonomisinde, sanayisinde, tarımında ve hizmet sektörlerinde ön planda ve ülkeye çok önemli katkılar sağlayan bir bölge olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ilk sanayileşme hamlesinin Tarsus, Adana ve Mersin’de başladığını ifade eden Gül, modern tarım tekniklerinin Çukurova havzasında uygulanmakta olduğunu, Çukurova’nın son derece bereketli topraklara sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti; "Çukurova Bölgemiz havalimanının hizmete girmesiyle birlikte, Türkiye ekonomisinin gelişmesine, kalkınmasına çok ciddi katkılar verecektir. Havaalanının yapımı ile birlikte Adana ve Mersin’in turizm potansiyeli inanılmaz bir şekilde değerlendirilecek ve bölge ekonomisine turizm açısından inanılmaz bir katkı sağlanacaktır. Tarihi ve kültürü ile çok önemli bir değere sahip olan Çukurova havzası, uzun sahili ile hem yurt içi hem de yurt dışı turistlere önemli bir hizmet verecektir. Bu anlamda Çukurova Bölgesel Havalimanı önemli bir işlevi yerine getirmenin yanı sıra turizmle birlikte, ihracatımızın daha da artması ve güçlenmesi açısından da bu havaalanı büyük bir öneme haizdir. Havalimanının hizmete girmesiyle birlikte kargo taşımacılığının da güçlü bir şekilde başlayacağını hep birlikte göreceğiz."