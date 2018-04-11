Çocuklar yaptıkları resimlerle uyaracak

Mersin’in Tarsus ilçesinde ilkokul öğrencileri arasında ‘Çocuk gözüyle sağlık’ sloganıyla resim yarışması düzenleniyor. Yarışma kapsamında çocuklar sağlıkla ilgili uyarıcı resimler yapacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, çocukların sağlık konusunda dikkatini çekmek amacıyla Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle Medical Park Tarsus Hastanesi’nin organize ettiği ‘Çocuk gözüyle sağlık’ konulu resim yarışması kapsamında ilkokul öğrencileri sağlıkla ilgili uyarıcı resimler yapacak.

Yarışmaya, ilçede bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilkokulların 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri katılabilecek. Tarsus Ressamlar Derneği yöneticilerinden oluşacak jürinin değerlendirmesine göre dereceye giren resimler ile uygun görülen çalışmalar, hastane koridorlarında sergilenecek.

Başarılı resimler ödüllendirilecek

Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Zeynel Canoğulları yaptığı açıklamada, “Eserlerde, liste halinde yayınladığımız uyarıcı sloganlardan birinin kullanılması, 35x50 ebadında olması ve dik olarak asılabilecek şekilde tasarlanması gerekiyor. Yarışmanın son başvuru tarihi 18 Nisan 2018’dir. Sonuçlar 23 Nisan’da hastanenin sosyal medya hesaplarından ve basın aracılığıyla açıklanacak. Ödül töreni ise 25 Nisan’da hastanenin toplantı salonunda yapılacak. Dereceye giren ve mansiyon alan resimlerin sahipleri ödüllendirilecek” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Canoğulları, eserlerin hastanenin kurumsal iletişim birimine ulaştırılması gerektiğini, yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgilerin ’medicalpark.com.tr’ adresinden alınabileceğini de belirtti.