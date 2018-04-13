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Çocuk suçlu sayısının azalması için öğrencilere eğitim verildi

Mersin Barosu ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında öğrencilere, ’Türk Ceza Kanunu’nda Suç Teşkil Eden Davranışlar’ ve ’Suç Sayılan Davranışların Hukuki Sonuçları’ konularıyla ilgili eğitim...

Çocuk suçlu sayısının azalması için öğrencilere eğitim verildi

Mersin Barosu ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında öğrencilere, ’Türk Ceza Kanunu’nda Suç Teşkil Eden Davranışlar’ ve ’Suç Sayılan Davranışların Hukuki Sonuçları’ konularıyla ilgili eğitim...

13 Nisan 2018 Cuma 13:17
Çocuk suçlu sayısının azalması için öğrencilere eğitim verildi

Mersin Barosu ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında öğrencilere, ’Türk Ceza Kanunu’nda Suç Teşkil Eden Davranışlar’ ve ’Suç Sayılan Davranışların Hukuki Sonuçları’ konularıyla ilgili eğitim verildi.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından, çocukların suç sayılan olumsuz davranışlardan kaçınmaları ve karşılaşacakları cezai neticelerden zarar görmelerinin önlenmesi amacıyla öğrencilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Suphi Öner Öğretmenevi’nde düzenlenen etkinlikte, Av. Tülay Sevgi Can, yerel mahkeme kararları ve Yargıtay kararları ışığında, meslek hayatı boyunca takip ettiği davalardan yola çıkarak hazırladığı, ’Türk Ceza Kanunu’nda Suç Teşkil Eden Davranışlar’ ve ’Suç Sayılan Davranışların Hukuki Sonuçları’ konulu sunumu gerçekleştirdi. Etkinlikte, öğrencilere, suç sayılan davranışlar ve hukuki sonuçları konusunda bilgilendir verilerek farkındalık oluşturuldu.

Çocuklarda suç işleme oranını azaltmak amacıyla okullarda düzenlemiş oldukları eğitimlerin önemini değerlendiren Can, “Bir toplumun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, toplumun geleceği olan çocukların gelişimi, eğitilmesi ve korunması ile doğru orantılıdır. Bunun için de ilgili kurum ve sivil toplum örgütleri tarafından ciddi çalışmalar yapılması gerektirmektedir. Çocuklarda suç işleme oranı gün geçtikçe artmamalı, azalmalıdır. Mersin Barosu olarak Mersin merkez ve ilçelerde bu konuda eğitim seferberliğimiz sürüyor” dedi.
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