Büyükşehir’den ’Nazım İmar Planı’ açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde belediye meclisinde onaylanan ’1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’nun, modern ve bilimsel kent kriterlerini hayata geçirmek için atılan çok önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat tarihinde belediye meclisi tarafından görüşülerek kabul edilen ’1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’ ile ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Planın, yaşam kalitesini yükselten, modern ve bilimsel kent kriterlerini hayata geçirmek için atılan çok önemli bir adım olduğu ifade edilen açıklamada, "Bir kent için nazım imar planı adeta anayasadır. Bu güne kadar yapılmış bütünsel bir planı bulunmayan, donatı alanları eksik, ulaşım sorunları olan, bir planlama vizyonu olmadan gelişen Mersin kentinde yıllardır birikmiş sorunlara çözüm getirecek bir revizyon plan yapılmıştır" denildi.

Bu süreçte bazı sivil toplum kuruluşlarının, planın bütünsel bir değerlendirmesini yapmadan açıklamalarda bulunduğu ileri sürülen açıklamada, "Bu planla merkez ilçenin tamamı ele alınarak planlama çalışmaları başlatılmış, ancak Tarım Bakanlığı ve DSİ görüşlerinin gelmemesi nedeniyle Mersin’in de önünü açmak adına iki etap halinde onaylanmasına karar verilmiştir. Kurum görüşlerinin gelmemesi sebebiyle bu aşamada yalnızca 1. etap planlar onaylanmış olsa da planlama sürecinde iki etap da birlikte değerlendirilmiş, konut ve çalışma alanlarının birlikteliği düşünülerek kararlar üretilmiştir" değerlendirilmesi yapıldı.

Yapılan bu planla Mersin’de eski dönemlerde yapılmış uygulamalarla üstü kapatılan derelerin, açık kanal haline getirilerek çevresinin yeşil alan olarak planlandığı dile getirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi; "Bu süreçte ilçe belediyeleri ile birlikte karar alınmış, Mersin için önemli ölçüde can ve mal kaybına yol açan bu sorunun tekrarını önlemek için ne gerekiyorsa yapılması hedeflenmiştir. Planla ilgili bir başka eleştiri de tarım alanlarının imara açılması konusudur. Bu kentte 1/100.000 ölçekli planların yapımı sürecinde ilgili bakanlıklardan gerekli izinler alınmış, Mersin’in kentsel dinamikleri dikkate alınarak bütün kentin katılımı, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve üniversiteler ile yapılan toplantılar neticesinde kentin tarım anayasası çizilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli onaylar da alınarak tarım alanları ve çalışma alanları belirlenmiştir. Daha önce yapılan planlarla parsel bazlı belirlenen yoğunluk kararları bütüncül olarak ele alınmış, parsel bazında değil Mersin ili genelinde dengeli ve sağlıklı bir şekilde dağıtılmıştır."

İmar planına yapılan bir başka eleştirinin de belli bölgelere trafik yoğunluğu getirmesi olduğu belirtilen açıklamada, "Mersin ili ulaşım düzenlemeleri daha önce onaylanan Ulaşım Master Planı ile belirlenmiş kararlardır. Bu kararlar da Revizyon Nazım Planına ana başlıklar halinde ve bütüncül olarak yansıtılmıştır. Ulaşım Master Planıyla alınan en önemli kararlardan birisi de 16 kilometrelik raylı sistem projesidir. Bu projenin hayata geçmesiyle trafik sorunun büyük ölçüde önüne geçilecektir" denildi.

Şehrin 50 yıllık birikmiş sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yapılan imar plan revizyonunda maddi hatalar ve eksiklerin de olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, " Planlar onaylandıktan sonra yasalarca belirlenmiş olan askı sürecinde her vatandaşın bu plana itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir önyargı ya da alınganlık göstermeden yapılan her itirazı ve eleştiriyi dikkate alacağız ve bunu planı daha iyi hale getirmek için bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Bu aşamada her gelen itiraz değerlendirilecek ve hemşerilerimiz herhangi bir hak kaybına uğratılmadan bu süreç aşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Halkımız endişe duymasın"

9 Mart 2018 tarihli itiraz süresinin bitiminden sonra da plan hakkında bilgi almak isteyenlere bu hizmetin verilmeye devam edileceği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi; "Halkımızın endişe duymaması gerektiğini bildiririz. İtiraz etmemiş olsa dahi halkımızın mağdur edilmeyeceğini, haklarının korunacağını Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak taahhüt ederiz. 12 Mart 2018 Pazartesi gününden itibaren meslek odaları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, muhtarlar ve kanaat önderleri ile değerlendirme ve istişare yapmak üzere yeniden bir araya geleceğimizi ve sloganı ’birlikte yönetelim, birlikte büyütelim’ olan bir büyükşehir belediye başkanının idaresindeki yönetimin meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve hemşerilerimizin her türlü haklı itirazını dikkate alacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."