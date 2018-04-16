Bestekar-ı İzmir Mersinlileri mest etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Klasik Türk Müziği Korosu, Mersin’de Klasik Türk Müziği konseri verdi.

Halil İbrahim Yüksel’in hazırlayıp yönettiği ve Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği iki bölümden oluşan konserde, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Klasik Türk Müziği Korosu seslendirdiği şarkılar müzikseverlerden tam not aldı.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen konser, bestesi Tanburi Ali Efendi’ye ait olan Suzidil Peşrev ile başladı. Tanburi Ali Efendi’nin ‘Kani Yâd-I Lebinle Hun-I Dil Nuş Ettiğim Demler’ isimli suzidil makamındaki ağır semaisi ile devam eden konserde, vatandaşlar Klasik Türk Müziğine doydu.

Suzidil, Acemkürdi, Hüzzam, Segah, Hicazkar, Karcığar, Nihavend gibi makamlardan eserlerin seslendirildiği konserde, bestesi Bekir Sıdkı Sezgin’e ait ‘senin cevrin, benim ahım, bugün bunlar birer bir rüya’, Avni Anıl’ın bestelediği ’unutamıyorum’, Mahmut Bilki’nin bestelediği ‘yüzümü hasretine döndürdüm’, Yusuf Nalkesen tarafından bestelenen ‘Körfezde akşam’ gibi eserler seslendirildi.

Klasik döneme ait beste formlarını icra eden koronun repertuarında ‘seni gönlüme yazdım’, ‘ağlamakla inlemekle’, ‘bahçem yine sayende serab olmuş efendim’ , ‘gül budanmış, dal dal olmuş’, ‘içten gelen sevgiler’ eserleri de yer aldı.

Sazendelerin usta ellerinde can bulan notalar ve hanendelerin eşsiz seslerinde hayat bulan besteler Mersinli sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşattı.