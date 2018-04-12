Başkan Can, zemzem suyu ikram edilerek, kurbanlar kesilerek ve alkışlarla karşılandı

Mersin’in Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, cami ve halı saha temeli atmak için geldiği Barbaros Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından zemzem suyu ikram edilerek, kurbanlar kesilerek ve alkışlanarak karşılandı.

Çocuklar tarafından sevgi çemberine alınan Belediye Başkanı Şevket Can, mahalle sakinleri ile tek tek tokalaştı.

Can’ı kurban keserek karşılayan vatandaşlar, zemzem suyu ikram etti.

Barbaros Mahallesi Cami ve halı sahanın temel atma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

İlk olarak söz alan Barbaros Mahallesi Muhtarı Salih Başkan, tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

Muhtar Başkan, “İnşaatına başlanan bu projeler mahallemiz için çok önemlidir. Tarsus’un sorunlarını bilen Şevket Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu temel aslında birliğimizin ve kardeşliğimizin temelidir. Allah ondan razı olsun” dedi.

Eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Şevket Can, Allah rızası için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Can, göreve geldiklerinden bu yana 33 hizmetlerinin açılışını yaptıklarını belirterek, "Kemalpaşa ve Tozkoparan camilerini açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda Ergenekon, Anıt, Akşemsettin, Kavaklı, Kenzin, Takbaş, Böğrüeğri mahallelerimizdekiler cami inşaatlarımız devam ediyor. Bu güne kadar toplam 8 taziye evi açılışını yaptık. Kırklarsırtı mahallemizdeki 15 bin kişilik gösteri merkezi devam ediyor. Berdan birinci etap projemiz son hızıyla devam ediyor. 45 mahallemiz var. 13 mahallemizde kentsel dönüşüm işaretledik. Bağlar ve Anıt mahallemizde inşaatlar başladı. Eski maliye binanımızı odalar birliği binası olarak ihalemizi gerçekleştirdik. Tarsus’umuzdaki 18 odamızı buraya taşıyacağız. Halı saha inşaatlarımız Şahin, Bahçe, Fahrettinpaşa, Akşemsettin ve Ferahim Şalvuz mahallelerimizde devam ediyor. Anıt Mahallesi’nde ve Yarbay Şemsettin Mahallelerinde pazar yeri projelerinin ihalelerini yaptık. Bu yılın sonunda 2 mahallemiz daha pazar yerine kavuşmuş olacak. Cumhuriyet Mahallemizde de pazar yeri inşaatımız yakında başlayacak. Kendi elektriğimizi üretiyoruz. 1 yılda 3.5 milyonluk elektrik üreteceğiz. Elektriğe para vermeyip, elektrikten para kazanacağız. Şu andaki gösteri merkezinin olduğu yere, otel, konut, işyeri, ofis olmak üzere 150 milyonluk ihalemizi gerçekleştirdik. Yakında inşaatına başlayacağız. Tarsus’umuz 4 yıldız konseptinde bir otele de kavuşmuş olacak. Kapanan belde belediyelerimizde, belediye binalarının restorasyon işleri bitti. Tarihi Ticaret Merkezinin ilk etabı bitti. İkinci etapla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki esnaflarımızdan 1 tl para almadan yenileme çalışmasını bitirdik. 129 köyümüzün 60’a yakın köyümüzde parke çalışması bitti. Parke çalışması bitenlere park çalışması başlayacak. Hedefimiz bu yılın sonuna kadar parkesiz parksız köy kalmayacak. Buradan yıllarca şehrimize hizmet etmiş Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Burhanettin Kocamaz’a teşekkür ediyorum. Fevziçakmak-Tozkaparan arasına köprü inşaatına başladı. İnşallah ilerleyen aylarda Kavaklı-Fahrettinpaşa köprü projesine başlayacak. Toki’den daha ucuza daha konforlu ev yapacağımı söylemiştim. Mimari projesi bitti. Şu anda keşif aşamasına geçtik. İnşallah 1-2 aya kadar netleşecek. Tarsus’ta evlenmeyen kimse kalmayacak. Camiye ek olarak birde halı saha ihtiyacımız vardı. Onu da projelendirdik. İnşallah Ekim ayına kadar bitecek. Bu camimizin altı taziye evi. Camimiz 1000 kişilik. 2 minareli” dedi.

Ayırmadan, ayrım yapmadan hizmet ürettiklerini kaydeden Başkan Can, “Biz belediye olarak 94 yılından bu güne kadar ayrım, yapmadan ötekileştirmeden çalışıyoruz. Dini, dili, ırkı, milleti, memleketi, partisi ne olursa olsun Allah rızası için çalışıyoruz. Bizlerin görevi sadece yol yapmak park yapmak değil. Şehrimizde yaşayan 335 bin insanımız için, geleceğimiz için, çocuklarımız için çalışıyoruz. 335 bin insanımızın Belediye başkanıyım. Allah doğup büyüdüğüm bu şehre hizmet imkanı vermiş. Gündüz yorulmadan, gece uyumadan çalışıyoruz. Şehrimizde huzurumuzu kardeşliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Sizlerin de bu konuda bize yardımcı olmanızı istiyorum. Aramıza fitne tohumları sokmak isteyenlere hep birlikte fırsat vermeyeceğiz. Bizim gidecek başka toprağımız yok. 70 bine yakın Suriyeli şehrimizde yaşıyor. 4 milyona yakın ülkemize yaşıyor. Onların gidebilecek Türkiye’leri vardı. Bizim gitmeye kalksak bizi kabul edecek kimse yok. Bizim de bu ülkeden gitmeye niyetimiz yok” şeklinde konuştu.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise yaptığı konuşmada, “Bugün temelini attığımız cami aslında bir terazidir. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslümanın aynasıdır. Birbirine hakkı tavsiye eder. Bugün temelini attığımız bu cami birlik ve beraberliğimizin aynasıdır. Halı saha da gençlerimizi ve yaşlılarımızı da görmek istediğimiz gibi, cami de de görmek isteriz. Bizlere bugün burada bu fırsatı sağlayan değerli Belediye Başkanımız sayın Şevket Can beye şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu hizmet önemli bir yatırımdır. Bu hizmeti koruyacak kollayacak olan sizlersiniz. İnşallah ilk Cuma namazını birlikte kılacağız. Mahallemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yapılan duaların ardından cami ve halı sahanın temeli atıldı.

Program sonunda Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, mahalle çocuklarına hediyeler dağıttı.