Başkan Can: "Vatandaşlarımıza hizmetin önünü kimse kesemez"

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsuslulara hizmet etme konusunda var güçleri ile çalıştıklarını, tüm engellemelere rağmen çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tarsus Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Can, bazı kesimlerin asfalt ve parke için yapılan borçlanmaya karşı çıktığını, bunun anlamının vatandaşlara hizmetin önünü kesmek olduğunu, her şeye rağmen hizmete devam edeceklerini söyledi. Başkan Can, “Bazı Belediye meclis üyeleri, belediyemizin yaptıklarını gerçekten bilmiyor. Eleştiriye tabi ki açığız. Hangi meclis üyemiz hangi daire müdürüme soru sorup cevabını alamazsa o müdür hakkında işlem yaparım. Ama doğru soru sorup, doğru cevap almak kaydıyla. Biz neler yaptığımızı biliyoruz. Biz vitrine oynamıyoruz. Ekranlara oynamıyoruz. Biz Allah rızası için çalışıyoruz. Allah’a çok şükür veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Olmadı olmazda. Bizim yaptığımız 33 açılışı yabana atmayın. Hangi mahallenin ne ihtiyacı var, ne isteği var onu da biliyoruz. Biz birlik ve beraberlik için, huzur ve kardeşlik için çalışıyoruz. Gelecek nesillere güzel bir şehir bırakmak için çalışıyoruz. Siyaset yapmadık, yapmayacağız. Seçime yönelik hizmette yapmıyoruz. Hiçbir esnafa borcumuz yok. 20 milyon borcumuz yok. Normal düzenli bir şekilde kasamızdan hesabımızı ödeniyor. Yatırımda vardır" dedi.

45 mahalleye hitap ederken, 179 mahalleye hizmet etmeye başladıklarını belirten Başkan Can şöyle devam etti:

"Sorumluluk alanımız 4 katına çıktı. Bizi yaptıklarımızla değerlendirin. Bize yatırımla gelin, bize projeyle gelin. Bir tane meclis üyesi şuraya şunu yapalım diyen bir tane meclis üyesi olmadı. Asfalt yapımına, parke yapımına hayır diyen meclis üyeleri oldu. Bu arkadaşlarımız köylerimize asfalt yapılmasını istemiyor mu? Bu arkadaşlarımız köylerimize parke yapılmasını istemiyor mu? Yatırım yapmak için, asfalt yapmak için, parke yapmak için tabi ki borçlanmak lazım. Otel yoktu. Otelin ihalesini yaptık. Cepten 1 TL. para çıkmadan otele kavuşacağız. Kleopatra meydanı yapıyoruz, turizme yönelik. Faaliyet raporumuz okundu. İnşallah nice senelerde faaliyet raporumuz okunacaktır. Faaliyet raporumuza ek olarak daire müdürlerimize de her zaman herkes sorabilir. Kimden ne aldığımızı, kime ne verdiğimizi herkes sorup soruşturabilir. Bizler şeffaf belediyecilik anlayışıyla belediyemizi yönetiyoruz. Amatör spor kulüplerimiz de bizim. Belediyespor da bizim. Buralarda gençlerimize çocuklarımıza eğitimler veriliyor. Belediye meclis üyelerimizin tüm sorularını ben ve daire müdürlerim cevap vermemezlik yapmayız. Aldığımız kararlar belediyemize, kentimize ve ülkemize hayırlı olsun.”