Başkan Can: "Siyaset yapmadan, hizmet ürettik"

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, göreve geldikleri günden bugüne kentte bütün bireylerle iyi bir diyalog içinde çalışarak, siyaset yapmadan, hizmet ürettiklerini söyledi.

Başkan Can, MHP Tarsus İlçe yöneticileri ve teşkilat başkanlarıyla bir araya gelerek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

28 projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Can, “2014 yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir yasasıyla birlikte, Tarsus’umuz önceden 45 mahalleye hizmet götürüyordu. 129 köyümüz hizmetleri özel idare kanalıyla Kaymakamlık tarafından alıyordu, kapanan 5 belde de mevcut Belediye Başkanı vardı. Seçimlerden sonra kapanan 5 belediye Tarsus’un birer mahallesi haline dönüştü. 129 köy tüzel kişiliği kapandı ve onlarda Tarsus’un birer mahallesi haline dönüştü. Sonuçta 179 mahalleye Tarsus Belediyesi hizmet etmeye başladı. Daha önceden 45 mahallemiz varken şu anda 179 mahallemiz var. Büyükşehir yasasıyla birlikte hizmetler hem Tarsus Belediyesi’nden hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden alınmaya başlandı. Yeni yasayla beraber hizmetlerimizin bir kısmı Büyükşehire geçti, mesela TASKİ diye nitelendirdiğimiz eskiden su ve kanalizasyon işletme müdürlüğü Büyükşehire ait. Yani kısacası yerin altı Büyükşehire ait. Yerin altında içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon hattı var. Eski ismi TASKİ yeni ismi MESKİ, artı mezarlıkların tamamı köylerde dahil şehir içerisinde bulunan Güney mezarlığı ve Tarsus mezarlığı Büyükşehire ait. En önemlisi de 1/5000 nazım imar planı diye nitelendirdiğimiz imar değişikliği de yetkisi de Büyükşehire ait. Daha önceden Meclisten karar bizden geçerdi, şu anda biz herhangi bir imar değişikliği uygulaması yaptığımız zaman Büyükşehire göndereceğiz, Büyükşehir de başlangıç ve bitimi en az 6 ay. Mesela biz 13 mahallede kentsel dönüşüm revizyon olarak gerçekten 2,5 yıl çalıştığımız bir olaydır. Bunu biz başardık, Büyükşehir Başkanımız sayın Burhanettin Kocamaz sağolsun her zaman her platformda söylüyorum, deneyimi, tecrübesini ve yaptığı hizmetlerle de bizlerden de esirgemiyor. Gelirimizin yüzde 60’ı Büyükşehir Belediyesine gitmesine rağmen, yüzde 40 gelirimiz bize kalmasına rağmen, bu güne kadar 28 açılışımızı açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Büyükşehir yasasından en fazla etkilenen Belediyelerin başında Türkiye’de belki de Tarsus ilk sıralarda yer alır. Ama biz bu yasanın altına sığınmadık gerçekten devam eden işlerimizi birebir başlayarak bitirdik’’ dedi.

Prestij projelerin devam ettiğini ifade eden Başkan Can, şöyle devam etti:

“Prestij diye nitelendirdiğimiz mega projelerimiz de mevcut. Berdan Projemiz Çukurova’mızın gerdanlığı olmaya talip. Şu anda yaklaşık 120 dönüm arazi üzerine yüzde doksan inşaatı biten Berdan projemiz açılışını bekliyor. Hedefimiz 6.5 km’lik kısımdaki Berdan ırmağının kenarındaki bütün sağlı ve sollu peyzaj düzenlemesini yapıp Tarsuslu hemşerilerimizin hizmetine sunmaktır. Bunun yanında Kırklarsırtı Mahallemizde 15 bin kişilik gösteri merkezi inşaatımızın yüzde 90’ı bitti, inşallah önümüzdeki ay içerisinde cephe kaplamasının da ihalesini gerçekleştirerek Haziran veya Temmuz ayında Tarsuslu hemşehrilerimiz yeni bir gösteri merkezine kavuşmuş olacak. Üretken belediyecilik anlayışımızla belediyemiz kendi elektriğini üretecek yılda kullandığımız elektriğin 3,5 katı elektrik üreterek, belediyemiz elektrikten para kazanacak. Belediyemiz toplu konut çalışmasına başlamıştır. Hedefimiz TOKİ’den daha ucuza ve daha konforlu konut yapmayı düşünüyoruz. Şehrimizde herkesi evlendirmeyi ve evlenmeyen hiç kimsenin kalmaması düşüncesiyle toplu konut yapacağız. 13 mahallemizde kentsel dönüşüm başlıyor. 129 tane köyümüz var 53 köyümüzde parke çalışması bitti 2018 yılının sonuna kadar bütün köylerimizin köy meydanları parkeye kavuşmuş olacak ve bütün köylerimizde park inşaatını bitirmiş olacağız. Bu yıl içinde gerek köylerimizde, gerek şehrimizde mevcut soğuk asfalt, sıcak asfalt ve parke ihalesine çıkacağız. Bu yılın sonuna kadar da köylerimizde ve şehrimizin içinde asfaltlanmayan yer kalmayacak inşallah. Mega proje diye nitelendirdiğimiz şu anki açık hava gösteri merkezinin olduğu yere 150 milyon TL’lik karma otel projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Tarsus’umuza 4 yıldızlı 103 odalı konut ofis ve işyeri olmak üzere maliyeti 150 milyon TL olarak ihalemizi gerçekleştirdik, 2 veya 3 ay içerisinde bu karma projemiz yani otelimizin de temelini birlikte atacağız. Şehrimizde bulunan 69 şehit ailemize ücretsiz konut verdik.”

Göreve geldikleri günden bugüne kentte bütün bireylerle iyi bir diyalog içinde çalışarak, siyaset yapmadan, hizmet ürettiklerini altını çizen Başkan Can, ortak payda Tarsus etrafında kamu kurumlarına katkı ve destek verdiklerini, tek amaçlarının Tarsus’a hizmet etmek olduğunu belirtti.

Başkan Can daha sonra belediye olarak yaptıkları ve yapacak oldukları hizmetleri sunum şeklinde anlatarak ilçe yöneticileri ve teşkilat başkanlarını bilgilendirdi.