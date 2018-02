Başkan Can: “Her hafta bir açılış yada temel atma töreni gerçekleştireceğiz”

Mersin’in Tarsus İlçe Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Şevket Can’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclisi Salonunda yapılan toplantı, açılış, yoklama ve saygı duruşu ile başladı. Meclis’te bir önceki meclis zabıt tutanaklarının oylanmasının ardından müdürlüklerden ve komisyondan gelen evrakların görüşülüp, karar bağlanmasına geçildi.

Sağlık nedenleri yüzünden Denetim Komisyonluğu üyeliğinden istifa eden Necati Avazer’in yerine gizli oyla Yüksel Atum seçilirken, görev süreleri 1 yıl olmak üzere Yerli Malı Kullanımını Koruma ve Geliştirme Komisyonu’na Mustafa Yavuz, Hüseyin Sarı, Hüseyin Şendağ, Çetin Uzabacı ve Mehmet Yıldız seçildi.

Vergi borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerin rayiç değer tespiti için oluşturulan satış komisyonuna, meclis üyelerinden Mehmet Sabırlı asil ve Nükhet Çelik yedek üye seçilerek görevlendirildi.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından Belediye sınırları içindeki merkez ve kırsal mahallelerimizde kullanılmak üzere 8 Cm’lik beton parke taşı ve 50x20x10 cm ebadında beton bordür döşeme yapım işi için İller Bankası A.Ş’den 10.550.000 TL kredi kullanılması ile ilgili teklif görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Dilek temenniler bölümünde söz alan Belediye Başkanı Şevket Can, şubat ayının ilk haftasından itibaren her hafta bir açılış yada temel atma gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Can, “15 Mayıs’a kadar Tarsus Belediyesi olarak her hafta bir açılış yada temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Fatih, Yeşil, Cumhuriyet, Kavaklı ve Şehitlertepesi mahallelerinde yaptığımız yaşam boyu spor merkezleri açılış bekliyor. Ergenekon Cami, Akşemsettin Cami, Tarihi Ticaret Merkezi, işlerimiz devam ediyor. Şahin, Bahçe ve Kırklarsırtı mahallelerimizde halı saha inşaatları başladı, Fahrettin Paşa dükkan ve halı saha yaklaşık 1.5 milyonluk bir proje, devam ediyor. Ledli armatür 700 bin liralık bir proje, köy parke daha devam ediyor, 2 milyonluk bir proje. Kavaklı Mahallemize ikinci caminin ihalesini yaptık. Barbaros ikinci cami 13 şubat ihalesi yapılacak. Otelin yatırımcısı çıktı, 10 gün önce ihalesi yapıldı, yaklaşık 150 milyonluk bir proje” şeklinde konuştu.

Belediye olarak hızlı hareket etmek zorunluluklarının olduğunu belirten Belediye Başkanı Şevket Can, amaçlarının hizmeti en hızlı şekilde vatandaşın ayağına götürmek olduğunu söyledi. Afrin Zeytin Dalı Operasyonuna da değinen Başkan Can, “Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız ve ordumuzun arkasındayız. Allah ordumuza, Mehmetçiğimize güç versin kuvvet versin diyorum. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün dünkü tartışmaları, siyasi olsun olmasın bir kenara bırakıp ülkemizin ve bayrağımızın etrafında toparlanma günüdür” dedi.