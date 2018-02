Başkan Can: “Birlikteliğimizi kimse bozamayacaktır”

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından Yunus Emre Mahallesi’nde yaptırılan taziye evi hizmete açıldı.

Cuma namazının ardından düzenlenen törende konuşan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, her mahalleyi nakış nakış işlediklerini belirterek, ayrım gayrım yapmadan hizmet verdiklerini söyledi. Başkan Can, “Taziye evleri vatandaşlarımızın acılarının ve kederlerinin paylaşıldığı, tasaların ve hüzünlerin yürekleri de açtığı ruhi yaraların birlikte tedavi edildiği toplanma merkezlerimizdendir. Bu şekliyle taziye evlerimiz kışın soğuğundan ve yazın sıcağından daha rahat bir ortamda vatandaşlarımızın acısını kabul ettiği sosyal bir proje olarak siz değerli hemşerilerimizin hizmetine sunmaktayız. 28 açılışımızdan 8 tanesi taziye evidir. Tarsus Belediyesi olarak şu anda Barbaros, Anıt , Ergenekon ve Akşemsettin Mahallesi’nde 4 cami inşaatımız devam ediyor. Bu dört camimizi ramazan ayına kadar tamamlayıp teravih namazını oralarda kılmayı Allah nasip etsin. Ayrıca Barbaros ve Kavaklı Mahallesi’nde 2 cami ihalesi daha gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde bu 2 caminin temellerini de birlikte atacağız" dedi.

Hizmetle ilgili sıkıntılarının olmadığını söyleyen Başkan Can, şöyle devam etti:

“Hizmetle ilgili sıkıntımız yok, aslında şanslıyım doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım yere hizmet etmekten gurur duyuyorum. Bende var gücümle gündüz yorulmadan, gece uyumadan dili, dini, ırkı ne olursa olsun, Allah rızası için çalışıyorum, çalışmaya da devam edeceğim. Birinci önceliğimiz şehrimizde huzurumuzun ve kardeşliğimizin devam etmesidir. Bunu bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Biz biriz birlikteyiz. Birlikteliğimizde kimseye bozdurmayacağız. İşte yanı başımızda Suriye örneği. Onların gidebileceği bir yer vardı Türkiye. Bizim gidebileceğimiz bir ülke yok. Gitsek de kabul edecek kimse yok. Bizim de bu ülkeden gitmeye asla ve asla niyetimiz yok.”

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise, “Gerçekten insana hizmet bütün bir insanlığa hizmettir. Güzel bir hayat yaşamak bize verilen süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız. Sevinçler gibi, acılarda da bir araya gelmeliyiz. İşte bu açıdan taziye evlerimiz güzel bir misyon üstleniyor. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. İnsan hizmet etmeyi görev edinmiş sayın Başkanımız Şevket Can’a ve emeği geçenlere bu hizmeti için teşekkür ediyorum. Yunus Emre Mahallesine hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Programda İlahi sanatçısı Hasan Önal ilahiler seslendirdi.

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Mikail Sanığa, Güllü Vinç adına Burhan Güllü ve Mehmet Atlı Başkan Can’a çiçek takdiminde bulundular.

Daha sonra Taziye Evi dualarla hizmete açıldı.

Program sonunda çocuklara hediyeler veren Başkan Can ve protokol Taziye evinde incelemelerde bulundu.