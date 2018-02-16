Başkan Can: “Ben değil, biz olarak hareket ediyoruz”

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Şevket Can, göreve geldikleri günden bugüne ’ben değil, biz olarak hareket ettiklerini’ söyledi.

Başkan Can, ilçede bulunan oda başkanları ve eşleriyle bir araya geldi. Bir restoranda yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Şevket Can, “Bu tür toplantıların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Yeniden göreve seçilen oda başkanları tebrik eden Başkan Can, “Oda başkanlarımızla her zaman görüşüyoruz, birlikte şehrimizi yönetiyoruz. 15 oda başkanımız güven tazeledi, bu vesile ile tüm seçimlerini yapan oda başkanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Diğer oda başkanlarımızın da güven tazeleyeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Ortak payda Tarsus etrafından birleştiklerini kaydeden Başkan Can, “Tarsus Belediyesi olarak bizler sizlerle beraber şehrimizi birlikte yönetiyoruz. Oda başkanlarının hepsinden şahsım olarak memnunum. Etkinliklerimizde sizler, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Etkinliğimizde, açılışımızda ve hizmetlerimizde karşılıklı diyaloğumuzla iletişimimizle hep birlikte ben değil, biz olarak hareket ediyoruz. Bu vesile ile hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah daha önce sizlerle birlikte karar verdiğimiz eski maliye binası 9 Mart’ta ihale tarihini aldık, ihalemizi gerçekleştirdikten sonra bu yılın sonunda odalar birliği binamızı da yaparak sizlerin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

Başarılarının arkasında eşlerinin olduğunu ifade eden Başkan Can, şunları kaydetti:

“Bütün oda başkanlarımız ve şahsım da dahil bizlerin eşi olmak kolay bir şey değil. Çalışma saatlerimiz 8 saat değil. Cumartesimiz yok Pazarımız yok bir günde 15 veya 16 saat mesai harcıyoruz. Sizler üyelerinizle, bizler şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızla ilgilenerek mücadele ediyoruz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan eşlerimiz var. Her zaman bizlere desteğini esirgemiyorlar. Hepinizin adına bütün oda başkanları ve şahsım olarak eşime de ve hepinizin ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı her ne kadar bize ait görünse de aslında eşlerimize aittir. Bizim için önemli olan şehrimizde ayrım yapmadan ayırmadan eşit bir şekilde hizmet anlayışıyla hizmet etmektir. Gerçekten bunu da vicdanen yaptığıma inanıyorum ve yaptığınızı biliyorum. Cenabı Allah hepimize güzel hizmetler yapmayı şehrimizde bir ve beraber yaşamayı, çocuklarımıza güzel şehir bırakmayı nasip etsin diyorum.”