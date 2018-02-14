Bakan Elvan: "Akdeniz Sahil Yolu Projesi’nde durmak yok, yola devam"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Akdeniz Sahil Yolu Projesi’nde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Mersin’i Antalya’ya bağlayan ve yaklaşık 10 saat süren yol, proje tamamlandığında 4 saate düşecek" dedi.

Bir televizyon kanalının programına konuk olan Elvan, yurt genelinde atılan kalkınma adımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Elvan, ilk olarak Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde sahil bölgesine yapılacağı iddia edilen otel ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Elvan, "O bölgede bir otel yapılması söz konusu değil. Merkez Mezitli ilçemizdeki bu bahsedilen konu TOKİ’ye ait bir arazi, buraya bir otel yapılmak istendiği ifade edilmiş. Bir vatandaş veya bir firma buraya yönelik olarak bir turizm teşvik belgesi almış. Fakat bir beyan üzerine almış, yani arazi ne kendisine ait ne de Hazineye ait bir arazi, tapusu TOKİ’ye ait olan bir arazi. TOKİ’nin de böyle bir planı yok, böyle bir programı yok, tamamıyla gerçekleşmeyecek, tartışmaya bile değmeyecek bir konu" diye konuştu.

"Mersin-Antalya yolu 4 saate düşecek"

Akdeniz Sahil Yolu Projesindeki son durum ile ilgili de bilgi veren Elvan, Mersin’i Antalya’ya bağlayan ve yaklaşık 10 saat olan yolun projenin tamamlanması ile 4 saat gibi kısa bir süreye düşeceğini söyledi. Son iki yılda projenin büyük ivme kazandığının da altını çizen Elvan, “Son 2 yılda, bakın 1 Kasım seçimlerinden sonra tam 10 tane tünel açtık ve şu anda Anamur ilçemize Mersin Merkezden aşağı yukarı 2,5 saatte ulaşabiliyorsunuz ki 5 saatte zor ulaşılan bir yerdi Anamur. Çalışmalar şu anda sürüyor. Hedef, projeyi bir an evvel tamamlamak" şeklinde konuştu.

Mersin’in bir başka ulaşım sorununu da kalıcı olarak çözmeyi hedefleyen Çeşmeli-Taşucu Otoyolu’na ilişkin de bilgi veren Elvan, “ÇED’ini aldık, Yüksek Planlama Kurulu kararını çıkardık. Şu anda Bakanlar Kurulu kararı gerekiyordu. Bakanlar Kurulunda da tüm bakanlarımızın imzası tamamlandı, Başbakanımız da bugün yarın imzalayacak ve yapım ihalesine çıkacağız. Dolayısıyla bu yıl Çeşmeli-Taşucu Otoyolunun yapımına inşallah başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Mersin’in tam bir yeryüzü cenneti olduğunu altını çizen Elvan, Mersin’in turizm açısından istenilen noktaya ulaşmasına Çukurova Havalimanı Projesi’nin büyük katkı sağlayacağını söyledi. 30 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak havalimanı için altyapı çalışmalarının bu yılın ilk yarısı sonu itibariyle tamamlanmış olacağını belirten Elvan, üstyapı ihalesinin de önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini dile getirdi. Elvan, Mersin’in önemli sorunlarından biri olan yüksek işsizlik oranının düşürülmesine yönelik atılan ve atılacak adımlar ile ilgili de detayları paylaştı. Mersin’in büyük bir limana ve serbest bölgeye sahip olmasına rağmen işsizlik sorunu olmasının temel nedeninin yatırım için uygun arazi olmayışına bağlı olduğunu belirten Elvan, çözüm için 6 yeni organize sanayi bölgesi kurulması çalışmalarının başladığını söyledi. Elvan, “Şu an itibariyle belki 150-200 yatırımcıya imkan sağlayacak bir alanı açtık. Yeni organize sanayi bölgelerimizin inşa edilmesiyle birlikte inşallah 50 bin kişilik istihdam hedefimiz var. Zaten 50 bin kişiye ilave istihdam sağladığımız anda da Mersin’in işsizlikle ilgili problemini tamamıyla çözmüş oluyoruz” dedi.

Elvan programda Mut’a doğalgaz verilmesi ile ilgili çalışmalarında devam ettiğini belirterek, “İlgili firmayla görüştüm. İnşallah LNG yöntemiyle biz Mut’un doğalgaz sorununu çözeceğiz" diye konuştu.