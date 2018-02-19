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Ayılgan: "Arık yeter"

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ruşen Ayşen Ayılgan, “Çocuk istismarına ve cinayetine toplum olarak tahammülümüz kalmamıştır. Artık yeter” dedi.Merkez olarak, Adana’da 3 yaşındaki çocuğun tecavüz edilerek öldürülmesini...

Ayılgan: "Arık yeter"

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ruşen Ayşen Ayılgan, “Çocuk istismarına ve cinayetine toplum olarak tahammülümüz kalmamıştır. Artık yeter” dedi.Merkez olarak, Adana’da 3 yaşındaki çocuğun tecavüz edilerek öldürülmesini...

19 Şubat 2018 Pazartesi 13:15
Ayılgan: "Arık yeter"

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ruşen Ayşen Ayılgan, “Çocuk istismarına ve cinayetine toplum olarak tahammülümüz kalmamıştır. Artık yeter” dedi.

Merkez olarak, Adana’da 3 yaşındaki çocuğun tecavüz edilerek öldürülmesini şiddetle kınadıklarını açıklayan Ayılgan, insanın kanının donduran bu vahşetin kabul edilemez olduğunu söyledi. Suçluların yargı önüne çıkarılıp en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Ayılgan, dünyanın en masum canlıları olan çocukların, tecavüz edilmesi ve öldürülmesinin insanlığın en büyük utancı olduğunu vurgulayarak, " “Dünyada her geçen gün artan çocuk tecavüzleri ve cinayetleri artık son bulsun. Son bulması için de cezai yaptırımların artırılması ivedilikle gerekmektedir. Canilerin, sapıkların aramızda dolaşıp, yarınlarımız olan masum çocuklarımızın geleceğini yok etmelerine sessiz kalamayız. Çocuklar susar ama bizler susamayız” diye konuştu.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin çocuk istismar ve cinayetlerinde davaya müdahil olup takip ettiklerini belirten Ayılgan, “Adana’da gerçekleşen bu vahşetin takipçisi olacağız. Suçlunun ya da suçluların yargı önüne çıkarılıp en ağır cezayı almaları için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Sadece Mersin’de değil, Türkiye’nin neresinde olursa olsun, toplumumuzu derinden sarsan çocuk istismarı ve cinayetleri davasının takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.
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