AKİB’de "Akredif Uzmanlık Eğitimi" düzenlenecek

Akdeniz İhracatçıları Birliği (AKİB) Akademi, 16-17 Şubat 2018 tarihlerinde Mersin’de "Akreditif Uzmanlık Eğitimi" düzenleyecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan AKİB Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan, "İhracatçılarımızın karşılaştığı en önemli sorunlardan biri ihracat bedellerini zamanında tahsil edememek, bazen hiç tahsil edememektir. Bu tarz sorunları yaşamamak için akreditifi etkin bir şekilde kullanmak önemlidir. Akreditifi etkin bir şekilde kullanabilmek için de iyi bilmek gerekir. Ben tüm ihracatçılarımızın akreditifi ya kendilerinin iyi bilmesi ya da iyi bilen bir çalışanları olmasını tavsiye ederim” dedi.

Eğitim programı hakkında AKİB’in akib.org.tr adresli web sayfasından detaylı bilgi alarak programa kayıt yaptırılabilecek.