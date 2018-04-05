Akdeniz’in şampiyon futbolcuları Türkiye Şampiyonası için Osmaniye’ye uğurlandı

Akdeniz Belediye Spor Kulübü U16 Futbol Takımı, Osmaniye’deki Türkiye Şampiyonası öncesi Belediye Başkanı Muhittin Pamuk’u ziyaret etti.

Akdeniz Belediye Spor Kulübü U16 Futbol Takımı, 2017-2018 Futbol Sezonu U16 Türkiye Şampiyonası müsabakaları sonucu Mersin şampiyonu oldu. Bu başarı sayesinde Türkiye Şampiyonası’nda Mersin’i temsil etme hakkı kazanan Akdenizli futbolcular, Osmaniye’de 5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan ’U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Maçları’na katılacak.

Akdeniz Belediye Spor U16 Futbol takımı sporcuları, Osmaniye yolculuğu öncesi kulüp yönetimi ve teknik heyetle birlikte Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk’u ziyaret ettiler.

“Altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini topluyoruz”

Sporcularla tek tek ilgilenip hediyeler veren Pamuk, futbolcuları, teknik adamlar ve kulüp yönetimini kutladı. Birkaç hafta önce yine Mersin şampiyonu olan U14 sporcularının da kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan Pamuk, spora ve sporcuya verdikleri önemin altını çizdi. Pamuk, “U16 futbol takımımızın da şampiyon olarak kentimizi ve ilçemizi temsil edecek olması gerçekten çok önemli. Osmaniye’de katılacağınız Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyor, hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Altyapıya verdikleri önemin altını çizen Pamuk, “Göreve başladığımızda önümüze bir hedef koyduk. Tabi A takımımıza da gereken desteği vereceğiz ama asıl hedefimiz, altyapıya gereken önemi vermek, Akdeniz’de yaşayan gençlerimize fırsat ve imkan sunmak, onları yetiştirip üst liglere taşımaktır. Bugün de altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini alıyoruz” diye konuştu.

“Sporda centilmenlik her şeyden önemli”

Atatürk’ün, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözünü hatırlatan Pamuk, “Siz genç sporcularımız, Akdeniz Belediyesi’nin markasını taşıyorsunuz. Tabi ki başarılı olmak için elinizden geleni yapacaksınız ama spor ahlakı, centilmenlik, fair play, bizler için her şeyden daha önemli. Sizlerden Akdeniz Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil etmenizi, centilmence mücadele etmenizi bekliyoruz. Yenmek veya yenilmek sporun doğasında vardır. Fakat yendiğimiz zaman rakibimizi rencide etmeden vakurla sevineceğiz. Yenildiğimiz zaman da centilmence rakibimizi tebrik etmesini bileceğiz” ifadelerini kullandı.

“Spordaki başarınızı, eğitim hayatındaki başarınızla taçlandırın”

Okuyan ve spor yapan gençlerin, eğitim hayatlarında daha başarılı olduğuna dikkat çeken Pamuk, Akdeniz Belediye Sporlu gençlere eğitim hayatlarına mutlaka devam edip, spor akademisi veya üniversiteyi kazanmalarını öğütledi. Pamuk, şöyle devam etti; “Gençlerimiz hem spor yapacak hem de eğitimlerine mutlaka devam edecekler. Özellikle antrenörlerden ricam, bu konuya hassasiyet göstermeleri, çocukları spor ahlakıyla yetiştirirken, aynı zamanda derslerinde başarılı olmalarını sağlamaktır. Hem üniversite mezunu hem de sporcu olmak için mücadele edin. Kendinize bu hedefi mutlaka belirleyin. Çünkü spor yaptığınızda okuldaki ve akademik hayattaki başarınız çok daha yükseklere çıkacaktır.”