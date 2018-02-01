Akdeniz’in çehresi değişiyor

Akdeniz Belediyesi ile Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işbirliği ile hizmete ihtiyaç duyan kent merkezine uzak olan kırsal mahallelerde, kilitli parke taşı kaplama çalışmaları devam ediyor.

Mevsim koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte, belirlenen plan ve program kapsamında çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin son durağı Kazanlı Merkez, Cumhuriyet ve Hürriyet mahalleleri oldu. Bu mahallelerin sokaklarını kilitli parke taşları ile kaplayan ekipler, bölgeye yeni bir görünüm kazandırdı.

“Vatandaşlarımızın taleplerini öncelikli olarak yerine getiriyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede, Akdeniz’in çehresini değiştirecek, ilçede yaşamı cazip kılacak hizmetlerin süreceğini vurguladı. “Akdeniz’de yaşamı güzelleştiren ve vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran hizmetlerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz” diyen Pamuk, “Mahalleleri ziyaretlerimiz esnasında bir araya geldiğimiz vatandaşlarımız, özellikle yol ve kaldırım gibi konularda sıkıntılarını dile getiriyor. Bizler de mahalle sakinlerinin talebini öncelikli olarak dikkate alıyor ve vatandaşlarımızı tozlu, topraklı, çamurlu yollardan kurtarmak için hemen çalışma başlatıyoruz. Mahallelerdeki yol, kaldırım, refüj gibi ihtiyaçları Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından tespit edilerek bu hizmetleri hemen gideriyoruz. Yıllarca hizmete susayan kırsal mahallelerimize ve vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları hizmetleri eksiksiz sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Merkezine insanı alan bir anlayışla hizmet verdiklerini, belediyenin bütçe ve kaynaklarını mahallelere eşit ve kaliteli hizmet için kullandıklarını vurgulayan Pamuk, "Öncelikli hedefimiz, vatandaşlarımızın ivedi olarak talep ettiği hizmetleri en kısa sürede tamamlamaktır. Kentimizin, ilçemizin ve halkımızın belediyecilik alanında ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri, proje ve çalışmaları zamanında ve eksiksiz sürdürmeye, Akdeniz’i dönüştürüp, yaşamı güzelleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.