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Akdeniz Belediyesi’nin kadın çalışanları, 8 Mart’ta idari izinli sayıldı

Akdeniz Belediyesi’nin kadın çalışanları, 8 Mart’ta idari izinli sayıldı.Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle, belediye merkez binasında çalışan kadınlara, çalıştıkları birimlerde ziyaret...

Akdeniz Belediyesi’nin kadın çalışanları, 8 Mart’ta idari izinli sayıldı

Akdeniz Belediyesi’nin kadın çalışanları, 8 Mart’ta idari izinli sayıldı.Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle, belediye merkez binasında çalışan kadınlara, çalıştıkları birimlerde ziyaret...

08 Mart 2018 Perşembe 13:48
Akdeniz Belediyesi’nin kadın çalışanları, 8 Mart’ta idari izinli sayıldı

Akdeniz Belediyesi’nin kadın çalışanları, 8 Mart’ta idari izinli sayıldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle, belediye merkez binasında çalışan kadınlara, çalıştıkları birimlerde ziyaret ederek gül verdi, günün anısına birer fular hediye etti.

Pamuk, gün dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Hayatın her anında sevgiyi, özveriyi ve aile birliğimizi temsil eden kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir aile ve toplumun temel taşlarıdır. Fedakarlığın simgesi kadınlarımıza atfedilen bu günde, başta saygıdeğer şehit annelerimiz ve şehit eşi hanımefendiler olmak üzere bütün kadınlarımızı hürmetle selamlıyor ve en derin saygılarımı sunuyorum” dedi.

Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın önemine dikkat çeken Pamuk, “Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı canlı tutan kadınlarımızı, sadece bir gün değil, yaşamın her gününde ve anında sevdiğimizi, saydığımızı ve önemsediğimizi göstermeliyiz. Fedakarlık, sevecenlik ve çalışkanlığıyla ailesine ve toplumumuza örnek olan kadınları, hayatın her alanında etkin bir şekilde görmek bizleri mutlu etmektedir" diye konuştu.
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