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8 Mart’ta 8 kadından resim sergisi

Mezitli’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 8 kadın ressam sergi açtı.Mezitli Belediyesi Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane’de açılan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Mezitli Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum örgütü...

8 Mart’ta 8 kadından resim sergisi

Mezitli’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 8 kadın ressam sergi açtı.Mezitli Belediyesi Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane’de açılan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Mezitli Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum örgütü...

08 Mart 2018 Perşembe 17:20
8 Mart’ta 8 kadından resim sergisi

Mezitli’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 8 kadın ressam sergi açtı.

Mezitli Belediyesi Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane’de açılan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Mezitli Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı sergide kadın ressamlar, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a bir Atatürk portresi hediye etti. Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 8 kadın ressamın sergisini açarak farklı bir mesaj vermek istediklerini ifade eden Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, “Kadınlar günü sadece bir gün değil her gündür. Kadınlar Günü, fırsat eşitliği, bağımsızlık ve daha iyi yaşam koşulları için daha iyi mücadele edebilme günüdür. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Bir toplumda kadın varsa o toplum üretkendir ve medenidir. Her başarılı erkeğin arkasında kadın var düşüncesiyle değil, her başarılı erkeğin yanında başarılı kadın vardır” dedi.

8 Mart’ın bir kutlama değil tepkileri dile getirme günü olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Son zamanlar Türkiye’de yaşanan olaylar nedeniyle bunu kutlama olarak adlandırmak yanlış bir ifadedir. Türkiye’de artık pek çok şeyle yüzleşmemiz, hesaplaşmamız gerekiyor. Bu nedenle 8 Mart bir hesaplaşma günü olmalıdır. Türkiye maalesef pek çok gelişmiş ülkeden çok daha iyi noktadayken günümüzde çok olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Kadın hakları konusunda 130. sırada yer alıyoruz” diye konuştu.

Belediyenin kadınlara yönelik faaliyetlerinden bahseden Tarhan, “Belediyemiz içerisinde gerçekten pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Belediye çalışanlarımızın ve müdürlerimizin yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Türkiye’nin hiçbir yerinde bunun olmadığına inanıyorum. Yine Türkiye’de olmayan bir uygulama ile pozitif bir ayrımcılık yaparak, aynı işi yapan kadınlara daha fazla ücret veriyoruz. Kadın üretici pazarlarımız, jakaranda koruluklarımız hep Mezitli’nin kadın temasının ilçemizde öne çıkmasını sağlıyor. Diğer taraftan, Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane, Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi, Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Merkezi’ni kadınlar yaptı. Mezitli’nin neresine bakarsanız mutlaka kadın eli görürsünüz. Ağaç dikmekten yaptığımız faaliyetlere kadar ilçemizi hep kadınlar güzelleştiriyor” şeklinde konuştu.
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