04 Şubat 2017 Cumartesi

RTÜK’e evlilik programı tepkisi

Toplumun aile yapısını giderek etkileyen ve dün de Cuma hutbesinin konusu olan evlilik programlarına tepkiler dinmiyor. Evlilik programlarıyla toplumun ahlak yapısının çökertildiğini dile getiren HİMYAÇ-DER Genel Başkanı Ayşe Ece Budan, RTÜK’ün bu konuda duyarsız kalmasının kendilerini son derece rahatsız ettiğini söyledi.

04 Şubat 2017 Cumartesi 17:01
RTÜK’e evlilik programı tepkisi

  Gün geçtikçe izlenme rekorları kıran ve aileler üzerinde büyük etkilere neden olan evlilik programları toplumun yarası olmaya devam ediyor. Kangrenleşen ve küçük-büyük, genç-yaşlı, kadın-erkek demeden herkesin izlediği, dün de Cuma hutbesinin konusu olan bu programların aile yapısı üzerindeki olumsuz etkisi gerekçesiyle tepki gösteren Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) Genel Başkanı Ayşe Ece Budan, gazetemize konuştu.
  Başkan Budan, evlilik programlarının Türk toplumunun yapısına tamamıyla aykırı olduğunu belirterek, bu durumun örf ve ananeleri de tamamen yıprattığını söyledi.

TOPLUMUN AHLAK YAPISINI ÇÖKERTİYORLAR
  Budan, “Evlilik programlarıyla insanlarımızın beyinlerini tamamıyla uyuşturdular. Ben bunun da terör örgütlerinin bir taktiği olduğu inancını taşıyorum. Geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmalarda da bu çıktı. Artık öyle bir hale geldik ki, valiler de iş yerlerinde evlilik programlarını seyreder hale geldi. Bırakın kadınları, evlilik programlarını izlemek erkeklerde bile bir hastalık oldu. Beyinlerimizi tamamıyla uyuşturuyorlar. Toplumun ahlak yapısını çökertiyorlar. Bir toplumun yıkılmasındaki en büyük şey eğitimden önce ahlak çöküntüsüdür. Bunda da başarılı oluyorlar” diye konuştu.

HIZLA BÜYÜYORLAR
  Evlilik programlarına karşı neler yapılması gerektiğini de dile getiren Başkan Budan, şunları kaydetti:

“Evlilik programlarının kesinlikle yayından kaldırılması gerekiyor. Saçma sapan bir konuda RTÜK el atabiliyorsa bu konuda duyarsız kalması bizi son derecede rahatsız ediyor. Toplumu ilgilendiren toplumun yapısına dinamit koyan bu programlar kaldırılmıyor, anlamıyorum. Bununla birlikte sivil tolum kuruluşlarına birçok iş düşmektedir. Biz böyle çalışmalar yapıp, bildiriyoruz. Bununla ilgili birçok STK’yla da bir araya geliyoruz. Ama maalesef hiçbir netice alamıyoruz, hızla da büyüyorlar. Vatandaşların bu konuda, sivil tolum kuruluşlarıyla birlikte seslerini duyurmaları lazım. Bireysel olarak da seslerini duyurmaları gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka bu konuyla ilgili her vatandaş BİMER’e veya benzeri kurumlara bireysel olarak şikâyetlerini yazarlarsa etkili olacağı kanaatindeyim.” 

MUTLU SARIGÜL
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