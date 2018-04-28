HÜRRİYET’İN BAŞINA MALATYALI GETİRİLDİ

Medyaradar'ın haberine göre Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni değişti.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila'nın istifasını Demirören'e sunmasının ardından bu göreve jet bir atama gerçekleşti.



Bila'nın yerine gazetenin eski Ekonomi Müdürü, köşe yazarlarından Vahap Munyar getirildi. Bu görev için daha önce Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay'a teklif götürülmüş, ancak Ababay eşi ve çocuklarının 40 yıllık çalışma hayatının ardından artık biraz da kendilerine vakit ayırması yolunda taleplerinin olduğunu ifade etmişti.

VAHAP MUNYAR KİMDİR?

1958 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1980’de İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nu (şimdiki adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) bitirdi. Üniversitede öğrenciliği sırasında, 1978’de bir arşivde gazete keserek mesleğe ilk adımı attı. 1979’da Anka Ajansı’nın İstanbul ofisine geçti. 1980 yazında Ulusal Basın Ajansı’na (UBA) girdi. 1981’de yolu o yılın mart ayında ekonomi gazetesine dönüşen Dünya Gazetesi ile kesişti. Aynı yılın sonunda Tercüman Gazetesine geçti ve İstihbarat Servisi’nde 2.5 yıl muhabir olarak görev yaptı.

1984’te Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi’ne muhabir olarak girdi. Hürriyet’te iken Başbakanlık Basın Yayın’ın bursuyla 6 aylığına İngiltere’ye dil eğitimine gitti. Dönüşünde (Mayıs 1987) yeni kurulan Söz Gazetesi’nin 4 yazı işleri müdüründen biri oldu. 6 ay sonra, gazetenin yayın hayatına başladığı gün ayrıldı. Aynı yılın kasım ayında geçtiği Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde 5 yıl görev yaptı. Ekim 1992’de Hürriyet’e Ekonomi Müdür Yardımcısı göreviyle döndü. 4-5 yıl sonra Hürriyet Ekonomi Müdürü oldu. Bu göreviyle birlikte köşe yazılarına da başladı.

Hürriyet Ekonomi Müdürlüğü’nü 15 yıl aralıksız sürdürdü. 2012’de kendi isteğiyle yöneticilik görevini bırakıp, sadece köşe yazılarına odaklandı. Halen Hürriyet’te ekonomi yazarı olarak görevini sürdürüyor. Meslektaşı Emine Munyar’la evli. Kızı, ABD’de müzik eğitimini tamamladı. 2002 yılından bu yana yönetiminde bulunduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) halen Başkanvekili olarak görev yapıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medya ve İletişim Meclisi’nin kurucu başkanlığını üstlendi.

3 yıllık başkanlık görevini yürüttüğü Meclis’te halen Başkan Yardımcısı görevini sürdürüyor. Okan Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeliği, Darüşşafaka Cemiyeti Danışma Kurulu Üyeliği, Malatya Eğitim Vakfı (MEV) yönetim kurulu üyeliği, Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyeliği, Gülsan Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği, sosyal amaçla katkı vermeye çalıştığı görevler arasında yer alıyor.

KAYNAK: MEDYARADAR