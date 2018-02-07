Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116260
ALTIN
161.175
DOLAR
3.7829
STERLİN
5.2524
EURO
4.6679

Yaman, belediyenin bir yılını değerlendirdi

Birlik Vakfı’nın her hafta Salı günü yaptığı Dost Meclisi programlarının bu haftaki konuğu Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman oldu. Yaman Büyükşehir Belediyesi olarak 1 yıl içinde yaptıkları çalışmaları...

Yaman, belediyenin bir yılını değerlendirdi

Birlik Vakfı’nın her hafta Salı günü yaptığı Dost Meclisi programlarının bu haftaki konuğu Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman oldu. Yaman Büyükşehir Belediyesi olarak 1 yıl içinde yaptıkları çalışmaları...

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:32
Yaman, belediyenin bir yılını değerlendirdi

Birlik Vakfı’nın her hafta Salı günü yaptığı Dost Meclisi programlarının bu haftaki konuğu Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman oldu. Yaman Büyükşehir Belediyesi olarak 1 yıl içinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Şehirde olağan belediyeciliği en anlamlı şekilde gerçekleştirdiklerini aktaran Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “İlimiz 3 yıl içinde neredeyse belediyecilik anlamında hiçbir hizmet görmüyordu. Bize görev tevdi edilmesinin ardından şehrimize dokunan başarılı işlere imza attık. Şehrimizde 3 yıl boyunca asıl olağan üstü belediyecilik gerçekleştirilmiş. Yani belediyelerin yapması gereken en küçük asli görevi bile ifa edilmemiş. Bize devletimiz ve hükümetimizce görev verilmesinin ardından hemen çalışmalara başladık. Öncelikle teröre destek veren personelin iş akitleri sona erdirildi. Akabinde ise akılcı bir personel yönetimi ile kolları sıvadık. Şehrimizin tüm sorunlarını bilen bir yapıda projelerimizi hayata geçirdik” dedi.

Sosyal projeler mutlu etti

Sosyal projelerde önemli başarı kaydettiklerini vurgulayan Yaman, “Bundan önceki dönemde neredeyse hiç sosyal proje yapılmıyor, yapılanlar ise adaletli bir şekilde gerçekleştirilmiyordu. Biz bu konuda ihtiyaç sahiplerini ve dezavantajlı grupları gözeten yapıda çalışmalara başladık. “mardinmasa” ile 26 sosyal projeyi hayata geçirdik. Şehrimizde tüm yaş grupları ve grupları gözeten bir yapıda hareket ettik. Sosyal hizmetler Daire Başkanlığımız ile de sosyal yaralara parmak bastık” diye konuştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Eczacılar Birliği’nden Savur Hastanesine yatak desteği
Türk Eczacılar Birliği’nden Savur Hastanesine yatak desteği
Eri’den Afrin operasyonu değerlendirmesi
Eri’den Afrin operasyonu değerlendirmesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim