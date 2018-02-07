Yaman, belediyenin bir yılını değerlendirdi

Birlik Vakfı’nın her hafta Salı günü yaptığı Dost Meclisi programlarının bu haftaki konuğu Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman oldu. Yaman Büyükşehir Belediyesi olarak 1 yıl içinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Şehirde olağan belediyeciliği en anlamlı şekilde gerçekleştirdiklerini aktaran Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “İlimiz 3 yıl içinde neredeyse belediyecilik anlamında hiçbir hizmet görmüyordu. Bize görev tevdi edilmesinin ardından şehrimize dokunan başarılı işlere imza attık. Şehrimizde 3 yıl boyunca asıl olağan üstü belediyecilik gerçekleştirilmiş. Yani belediyelerin yapması gereken en küçük asli görevi bile ifa edilmemiş. Bize devletimiz ve hükümetimizce görev verilmesinin ardından hemen çalışmalara başladık. Öncelikle teröre destek veren personelin iş akitleri sona erdirildi. Akabinde ise akılcı bir personel yönetimi ile kolları sıvadık. Şehrimizin tüm sorunlarını bilen bir yapıda projelerimizi hayata geçirdik” dedi.

Sosyal projeler mutlu etti

Sosyal projelerde önemli başarı kaydettiklerini vurgulayan Yaman, “Bundan önceki dönemde neredeyse hiç sosyal proje yapılmıyor, yapılanlar ise adaletli bir şekilde gerçekleştirilmiyordu. Biz bu konuda ihtiyaç sahiplerini ve dezavantajlı grupları gözeten yapıda çalışmalara başladık. “mardinmasa” ile 26 sosyal projeyi hayata geçirdik. Şehrimizde tüm yaş grupları ve grupları gözeten bir yapıda hareket ettik. Sosyal hizmetler Daire Başkanlığımız ile de sosyal yaralara parmak bastık” diye konuştu